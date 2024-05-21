Ekonomi

Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini bakıma aldı

Akdeniz'de av sezonunun kapanmasıyla Mersinli balıkçılar, ekmek teknelerini karaya çekip bakıma alırken önce kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapıyor

Karada bakımı yapılan tekneler tekrar deniz indirilip makine ve ağ bakımlarına geçiliyor

MERSİN - Akdeniz'de av sezonunun kapanmasıyla Mersinli balıkçılar, ekmek teknelerini bakıma aldı. Karaya çekilen tekneler de önce kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapılıyor ardından tekrar deniz indirilip makine ile ağ bakımlarına geçiliyor.

321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyısı olan Mersin'de de balıkçılık önemli bir ekonomik gelir sağlıyor. Mersin'in genelinde bir çok balıkçı, ekmeklerini

kazandığı teknelerini 15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle barınaklara çekti. Bir aylık dinlenmenin ardından kıyıya çekilen tekneler bu kez karaya çekilip bakıma alınmaya başladı. Karaya çekilen teknelerin önce kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapılıyor. Bu işlemlerden geçen tekneler tekrardan denize indirilerek makine takımları takılıyor. 15 Eylül'de açılacak olan av sezonundan bir ay önce ise balıkçıların ağ takımı ve bakımına geçeceği belirtildi. Erdemli Balıkçı Barınağında da balıkçıların yanı sıra denizde diğer işlerde kullanılan teknelerinde bakımları gerçekleştiriliyor.

"Tekne tamamen aktif olduktan sonra ağ bakımına geçiliyor"

Şuanda bakımı yapılan bir tekneyi denize indirdiklerini belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Berkay Bilgiç,"1 ay önce de karaya çekmiştik. Tekne sahibi bakımını bitirdi, bizde tekrar denize indiriyoruz" dedi.

Sezon kapalı olduğu için tekne bakımlarının yapıldığına değinen Bilgiç," Deniz indikten sonra toparlanması var. Çalışması, motorların, vincin aktif olması var. Tekne tamamen aktif olduktan sonra da ağ bakımlarına geçiliyor" diye konuştu.

Karada yapılan bakımlarla ilgili bilgi veren Bilgiç özellikle boya ve pervana bakımlarına dikkat edildiğini söyledi.

Teknelerinin bakıma alındığını aktaran Makine Mühendisi Kadir Sağlam ise" Bu dönemde hem balıkçıların hem de bizlerin teknelerinin bakımın yapıp indiriyoruz. Şuanda bizimi teknemizin kaynak işleri vardı bitti, astarı atılıyor ardından boya yapılacak sonra da denize çıkaracağız" şeklinde konuştu.