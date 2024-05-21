Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini bakıma aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini bakıma aldı

Akdeniz'de av sezonunun kapanmasıyla Mersinli balıkçılar, ekmek teknelerini karaya çekip bakıma alırken önce kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapıyor. Karada bakımı yapılan tekneler tekrar deniz indirilip makine ve ağ bakımlarına geçiliyor.

21.05.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini bakıma aldı

Akdeniz'de av sezonunun kapanmasıyla Mersinli balıkçılar, ekmek teknelerini karaya çekip bakıma alırken önce kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapıyor

Karada bakımı yapılan tekneler tekrar deniz indirilip makine ve ağ bakımlarına geçiliyor

MERSİN - Akdeniz'de av sezonunun kapanmasıyla Mersinli balıkçılar, ekmek teknelerini bakıma aldı. Karaya çekilen tekneler de önce kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapılıyor ardından tekrar deniz indirilip makine ile ağ bakımlarına geçiliyor.

321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyısı olan Mersin'de de balıkçılık önemli bir ekonomik gelir sağlıyor. Mersin'in genelinde bir çok balıkçı, ekmeklerini

kazandığı teknelerini 15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle barınaklara çekti. Bir aylık dinlenmenin ardından kıyıya çekilen tekneler bu kez karaya çekilip bakıma alınmaya başladı. Karaya çekilen teknelerin önce kalafat, tamir, macun ve boya işlemleri yapılıyor. Bu işlemlerden geçen tekneler tekrardan denize indirilerek makine takımları takılıyor. 15 Eylül'de açılacak olan av sezonundan bir ay önce ise balıkçıların ağ takımı ve bakımına geçeceği belirtildi. Erdemli Balıkçı Barınağında da balıkçıların yanı sıra denizde diğer işlerde kullanılan teknelerinde bakımları gerçekleştiriliyor.

"Tekne tamamen aktif olduktan sonra ağ bakımına geçiliyor"

Şuanda bakımı yapılan bir tekneyi denize indirdiklerini belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Berkay Bilgiç,"1 ay önce de karaya çekmiştik. Tekne sahibi bakımını bitirdi, bizde tekrar denize indiriyoruz" dedi.

Sezon kapalı olduğu için tekne bakımlarının yapıldığına değinen Bilgiç," Deniz indikten sonra toparlanması var. Çalışması, motorların, vincin aktif olması var. Tekne tamamen aktif olduktan sonra da ağ bakımlarına geçiliyor" diye konuştu.

Karada yapılan bakımlarla ilgili bilgi veren Bilgiç özellikle boya ve pervana bakımlarına dikkat edildiğini söyledi.

Teknelerinin bakıma alındığını aktaran Makine Mühendisi Kadir Sağlam ise" Bu dönemde hem balıkçıların hem de bizlerin teknelerinin bakımın yapıp indiriyoruz. Şuanda bizimi teknemizin kaynak işleri vardı bitti, astarı atılıyor ardından boya yapılacak sonra da denize çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Ekmek, Denizcilik, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini bakıma aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşanıyor İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:08 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde
09:42 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti
09:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:53 20 gün önce baba olmuştu Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı 20 gün önce baba olmuştu! Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı
08:39 Survivor All Star’da eleme Nagihan adaya veda etti Survivor All Star'da eleme! Nagihan adaya veda etti
08:02 Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi İşte ilk kareler Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 10:51:49. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz'in balıkçıları, ekmek teknelerini bakıma aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement