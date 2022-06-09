Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü - Son Dakika
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Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü

09.06.2022 14:37
Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ölçü tartı ayar memurları, hileli satışları engellemek ve vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla semt pazarlarında denetim yaparak, satıcıların kullandığı tartı ve etiketleri kontrol etti.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ölçü tartı ayar memurları, hileli satışları engellemek ve vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla semt pazarlarında denetim yaparak, satıcıların kullandığı tartı ve etiketleri kontrol etti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'Pazaryerleri Uygulama Yönetmeliği' çerçevesinde; vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve eksiksiz hizmet almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ölçü tartı ayar memurları, vatandaşları aldatmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla ilçe sınırlarında kurulan Pazar yerlerinde, satıcıların kullandığı terazileri, kilogram tartı ağırlıklarını ve etiketleri kontrol etti.

Karacailyas kapalı semt pazarında gerçekleşen denetimlerde, ekipler tarafından hassas kontrolü yapılan ve sorunsuz olduğu tespit edilen terazilere damga vurulup etiket yapıştırıldı. Sorunlu olan tartıları da düzeltilmeleri veya en kısa sürede değiştirmeleri için satıcılara süre verildi. Ekipler, denetimler esnasında, hileli satışlarla haksız kazanç sağlayıp vatandaşların mağdur edilmemesi yönünde pazarcı esnafına uyarılarda da bulundu.

Semt pazarlarına tartı kontrol noktaları da kurulmuştu

Öte yandan, mutfak ihtiyaçları için alışverişe çıkan vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akdeniz zabıta ekipleri, daha önce de ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarına tartı kontrol noktaları kurarak, hileli satışları önlemek için denetimler gerçekleştirmişti. Bu uygulamanın da kısa aralıklarla ilçe genelinde devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü
Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü
Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü
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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü - Son Dakika

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