Akenerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Akenerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu yükseldi

Akenerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu 0.01 puan artışla 9.57'ye yükseldi. Şirket, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığını ve notunu daha da yükseltmek için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

12.07.2024 15:34
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Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu 0.01 puan artışla 9.57'ye yükseldi.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek Cumhuriyeti merkezli enerji üreticisi CEZ Grubu'nun yüzde 50 - yüzde 50 stratejik ortaklığındaki Akenerji'nin geçen yıl 10 üzerinden 9.56 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu bu yıl 0.01'lik artışla 9.57'ye yükseldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne şirketlerin uyum seviyesini saptayan "kurumsal yönetim uyum derecelendirme notu" 10 tam puan üzerinden hesaplanıyor ve 9 puanın üstündeki not en üst düzey uyum anlamına geliyor.

Akenerji Stratejik Planlama ve Kurumsal Yönetim Direktörü Dr. Tamer Emre, "10 tam puana bir adım daha yaklaşan derecelendirme notumuz, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığımızı; gerekli tüm politika ve önlemleri uyguladığımızı; yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde işlettiğimizi; hissedarlarımızın haklarını en adil şekilde gözettiğimizi; yapı ve işleyiş bakımından en iyi uygulama kategorisinde yer aldığımızı gösteriyor. Notumuzu daha da yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Akenerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akenerji'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu yükseldi - Son Dakika

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