Akfen Yenilenebilir Enerji, 2025 yılına kadar kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedefliyor

Ekonomi

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirketin kurulu gücünü 2025 yılı sonuna kadar 1200 megavata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Güngör, Çanakkale'deki 100 bin ağaçlık "Akfen 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı" fidan dikim töreninde, şirketin gelecek dönem hedeflerini açıkladı.

Dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin son yıllarda zirveye çıktığına işaret eden Güngör, Akfen'in 12 hidroelektrik santrali (HES), 35 güneş enerjisi santrali (GES) ve 6 rüzgar enerjisi santrali (RES) projesiyle toplam 700 megavatlık kurulu güce ulaştığını aktardı.

Güngör, dünyada konvansiyonel yakıttan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin çok hızlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tahminler 2040 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın bir numaralı enerji kaynağı olacağına işaret ediyor. Akfen olarak Türkiye'de uzun yıllar önce bu alanda öncü olduk. Ülkemizin en iyi doğal kaynaklarına sahip bölgelerinde, tamamı sürdürülebilir olarak çoğu son 8 yılda devreye aldığımız ve kaynak bakımından çeşitlendirilmiş modern enerji santrallerimiz ile 700 megavatlık kurulu güce ulaşmayı başardık. Yolculuğumuz boyunca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu gibi iki önemli yabancı şirket ortağımız oldu. Gelecek dönemde hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile bu alandaki liderliğimizi devam ettireceğiz."

Akfen Yenilenebilir Enerji olarak faaliyetlerinin uluslararası alanda takdir gördüğünü ifade eden Güngör, şirketin son iki yıldır uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in kendisinden talepte bulunan şirketler içerisinden hazırladığı Vigeo Eiris çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda tüm sektörler bazında dünyada ilk 30 şirket arasında aldığını ifade etti.

3 yeni güneş projesi

Geçen yıl gerçekleştirilen halka arz dönemi sonrasında yeni bir yatırım atağına başladıklarına dikkati çeken Güngör, 3 yeni GES yapımına başladıklarını belirtti.

Güngör, toplam kurulu gücü 66 megavat büyüklüğünde olacak 3 hibrit güneş enerji santralinin Osmaniye ve Çanakkale'de yer alacağını belirterek, Osmaniye'deki 57 megavatlık Sarıtepe ve 23 megavatlık Demirciler RES projelerinin alanlarında hayata geçirilecek 2 hibrit GES projesinden Demirciler Hibrit GES projesi nin 13,27 megavat, Sarıtepe Hibrit GES projesi nin ise 12,98 megavat kurulu güce sahip olacağını aktardı.

Yapımına başlanılan üçüncü hibrit GES projesinin Çanakkale'deki 112,2 megavat gücündeki Üçpınar RES sahasında hayata geçirileceğini belirten Güngör, bu projede kurulu gücün 40 megavat olacağını söyledi.

Güngör, anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat işleri sözleşmesi imzalanan projelerin 2024 yılı içerisinde tamamlanarak enerji üretmeye başlayacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Büyüme stratejimize uygun olarak aldığımız ve alacağımız olan ön lisanslar ile 80 megavat kurulu güce sahip 2 depolamalı GES ve 205 megavat kurulu güce sahip 4 depolamalı RES olmak üzere toplam 285 megavat düzeyinde yeni yatırımları hayata geçireceğiz. Bu yeni yatırımlar tamamlanınca 2025 yılı sonunda toplam kurulu güç kapasitemizi 1200 megavat düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz."

Akfen 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı'nın Çanakkale'nin Merkez Yukarıokçular ve Çanakalan mevkilerinde toplamda 100 bin karaçam ve kızılçam ağacı dikilecek. Ormanda, Akfen Holding, Akfen İnşaat, Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen GYO, Akfen Çevre ve Su, Akfen Hastane Hizmetleri ve Akfen Turizm şirketlerinin katkıları bulunuyor. Dikilen ağaçlar ile oluşacak ormanın her yıl 5 bin kişiye yetecek (3 bin ton) oksijen üretmesi ve heyelanları 350 kat azaltması bekleniyor.