Fatih Doğan, AKİB'in yeni dönem koordinatör başkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fatih Doğan, AKİB'in yeni dönem koordinatör başkanı seçildi

Fatih Doğan, AKİB\'in yeni dönem koordinatör başkanı seçildi

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Fatih Doğan seçildi. Doğan, AKİB'in üretebilme kabiliyetini, güvenilir ticaret ortağı imajını ve tedarikçi gücünü koruyarak 'ihracatla yükselen Türkiye' vizyonuna destek verdiğini belirtti. Hizmet döneminde ihracatçıları geleceğe hazırlamak ve ihracatı ileriye taşımak için AKİB ailesiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

28.05.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Fatih Doğan seçildi.

AKİB'den yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde görev yapacak koordinatör başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.

Birliğin yeni koordinatör başkanı, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan oldu.

Açıklama görüşlerine yer verilen Doğan, AKİB'in 26 bini aşkın üyesiyle üretebilme kabiliyetini, güvenilir ticaret ortağı imajını ve tedarikçi gücünü koruyarak "ihracatla yükselen Türkiye" vizyonuna destek verdiğini belirtti.

Birlik ruhunun itici güç olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Hizmet dönemimde ihracatçımızı iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak ve ihracatımızı çok daha ileriye taşımak için AKİB ailesiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Faaliyetlerimize ve projelerimize yenilerini ekleyerek ülkemizin ihracat performansına en güçlü desteği vermenin gayretini göstereceğiz."

Kaynak: AA

Fatih Doğan, İhracat, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fatih Doğan, AKİB'in yeni dönem koordinatör başkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
07:47 Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde Sinan Ateş’in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:39:22. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Doğan, AKİB'in yeni dönem koordinatör başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement