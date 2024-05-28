Fatih Doğan, AKİB\'in yeni dönem koordinatör başkanı seçildi

Ekonomi

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Fatih Doğan seçildi.

AKİB'den yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde görev yapacak koordinatör başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.

Birliğin yeni koordinatör başkanı, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan oldu.

Açıklama görüşlerine yer verilen Doğan, AKİB'in 26 bini aşkın üyesiyle üretebilme kabiliyetini, güvenilir ticaret ortağı imajını ve tedarikçi gücünü koruyarak "ihracatla yükselen Türkiye" vizyonuna destek verdiğini belirtti.

Birlik ruhunun itici güç olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Hizmet dönemimde ihracatçımızı iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak ve ihracatımızı çok daha ileriye taşımak için AKİB ailesiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Faaliyetlerimize ve projelerimize yenilerini ekleyerek ülkemizin ihracat performansına en güçlü desteği vermenin gayretini göstereceğiz."