Akıllı Ortopedik İnek Yatakları

14.02.2026 12:12
Hayvancılıkta verim artışı sağlayan akıllı sünger ortopedik yataklar geliştirildi.

Hayvancılık sektöründe büyükbaş hayvan sağlığının korunması çalışmaları kapsamında, akıllı sünger yapısına sahip ortopedik yatak geliştirildi.

İzmir'de, tarım ve hayvancılıkla ilgili son gelişmelerin ve teknolojilerin görücüye çıktığı 21. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sektörde geliştirilen yerli ürünlerin hem Türk hem de yabancı ziyaretçilere tanıtılmasına imkan sunuyor.

Ankara'da yatak üretimi yapan bir firma, hayvancılık sektöründen gelen talepler doğrultusunda bakım ve hijyen kolaylığı sağlamak amacıyla tasarladığı ortopedik inek yatağını besicilerin kullanımına sundu.

Firma yetkilileri toplamda yaklaşık 4 bin hayvanın bulunduğu 19 çiftlikteki uygulamanın ardından yapılan sağımlarda süt miktarında ve süt yağ oranında artış gözlemlendiğini aktardı.

"Çiftliklerden olumlu geri dönüşler alıyoruz"

İşbir Sünger Sanayi Genel Müdürü Cihan Çavdar, AA muhabirine ürünü hayvancılık işletmelerinden gelen talepler doğrultusunda geliştirdiklerini söyledi.

Çavdar, yatağın basıya bağlı ayak problemleri ile eklem hasarlarının önlenmesine katkı sağladığını, meme iltihabı olarak bilinen mastitis riskinin azaltılmasına yardımcı olduğunu, kauçuk yapısının hijyenik bir ortam sunduğunu belirterek böylece tedavi ve ilaç giderlerinde de azalma sağlanacağını aktardı.

Vücudun ısı ve ağırlığına tepki veren akıllı sünger yapılı ortopedik yatağın hayvanın vücut şekline uyum sağladığını, pilot uygulama yapılan çiftliklerde hayvanların daha rahat dinlenmesine katkı sunduğunu ifade eden Çavdar, bunun da günlük süt üretimine olumlu yansıdığını kaydetti.

Çavdar, ürünün basınç alanındaki yükü azalttığına işaret ederek "Hayvanlara daha fazla yatma süresi ile konfor sunuyor. Temizliği kolay olan yapısı sayesinde çiftliklerden olumlu geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pilot uygulamalardan elde edilen sonuçları da aktaran Cihan Çavdar, "Süt veriminde ortalama 3 litre civarında bir artış gözlemliyoruz. Bu artış, koşullara ve hayvanın sağlık durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor ancak pilot çiftliklerden elde edilen veriler bu sonucu ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Verim artışı olduğunu gözlemledik"

Manisa'nın Salihli ilçesinde ortopedik inek yatakları kullanan çiftliğin sorumlu veteriner hekimi Niyazi Aktürk, 600 hayvanın bulunduğu çiftliğe ortopedik yatakları 5 ay önce aldıklarını anlattı.

İneklerin sağmal olduğunu ifade eden Aktürk, "Robottan elde ettiğimiz verilerde hayvan yatakları kullanmaya başladığımızdan bu yana ortalama 2,5 litreye kadar verim artışı olduğunu gözlemledik." dedi.

Aktürk, hayvan sağlığı konusunda da belirgin iyileşmeler saptadıklarını dile getirerek "İşletmemiz altyapısı beton olduğu için hayvanlarda tırnak yapılarında gözle görülür topallamalar ya da bozukluklar belirleniyordu. Yatağı kullanmaya başladığımızdan beri yine tırnak yapılarında düzelmeyi gördük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

