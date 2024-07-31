Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakası tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakası tamamlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı. Temel plakada yaklaşık 20 bin metreküp beton ve 2 bin ton betonarme çelik kullanıldı. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, temel plakanın tasarımının benzersiz olduğunu belirtti ve çalışmalarda 350 Rus ve Türk uzmanın görev aldığını açıkladı.

31.07.2024 12:23
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, üçüncü ünitedeki pompa istasyonun temel plakasını betonlama işleminin takvimden önce sona erdiği belirtildi.

Her biri zorluk derecesine bağlı olarak 4 ile 10 betonlama aşaması içeren 8 bölüme ayrılan temel plakada, maksimum dayanıklılığı ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 20 bin metreküp beton ve 2 bin ton betonarme çelik kullanıldığı ifade edildi.

"Yüksek dayanıklılığa sahip beton kullanıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, temel plakanın tasarımının benzersiz olduğunu belirtti.

Her bir betonlama aşamasının bireysel mühendislik hazırlığı gerektirdiğini ifade eden Butckikh, şunları kaydetti:

"Tüm aşamalar birbirinden farklı karmaşık geometrik yapılar içeriyordu. Plakanın gövdesinde dört ana pompa ünitesi için su emme parçaları bulunuyor. Ağırlığı 212,5 ton olan çelik ve sökülebilir yardımcı kalıp yapısı, Akkuyu NGS için ayrı bir projeyle özel olarak tasarlandı. Emme borularının kalıp destek sisteminin ağırlığı ise 30,5 ton. Betonlama sırasında yüksek dayanıklılığa sahip beton kullanıldı. Rus ve Türk uzmanlar, tüm parçaların ve unsurların yüksek dayanıklı bağlantılarını sağladı. Çalışmalarda 350 Rus ve Türk uzman görev aldı. Üçüncü ünitedeki pompa istasyonu, yer altı ve yer üstü olmak üzere iki bölümden oluşacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakası tamamlandı - Son Dakika

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