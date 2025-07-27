Akkuyu NGS, Orman Yangınına Müdahale Etti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İtfaiye Birimi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi mahallesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için yapılan çalışmalara katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, santral için tehdit oluşturmayan yangın, Akkuyu NGS sahasına 45 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Akkuyu NGS'den yangın bölgesine bir orman itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 36 itfaiye personeli sevk edildi. Söndürme çalışmaları, sürekli kuraklık koşulları ve sık sık yön değiştiren kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle devam etti.

Mersin belediyesine bağlı itfaiye ve yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını koordine eden ve sorumluluk alanlarını dağıtan Bölge Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılan çalışmalar sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ. Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS İtfaiye Birimleri'nin, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına güç ve ekipman desteği sağlama konusunda önemli rol oynadığını belirterek, "Saha dışındaki yerel makamlara her zaman yardımcı olmaya hazırız. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali şantiyesinin itfaiye birimi, Mersin'de çıkan orman yangınına hızla müdahale etti." ifadelerini kullandı.

Butckikh, hızlı müdahale yeteneği, becerileri ve özel ekipmanlarıyla itfaiye birimlerinin özellikle sıcak Akdeniz ikliminde santralin ve çevre bölgelerin güvenliğinin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Akkuyu NGS, yangınlara karşı güvenilir şekilde korunmaktadır. Daha tasarım aşamasında, en yeni yanmaz malzemelerin kullanımıyla güç ünitelerinin yapılarının yangına dayanıklılığı artırılmış, yangın yaymayan kablolar, yangına dayanıklı yağlar ve en etkili gelişmiş otomatik yangından korunma sistemleri kullanılmıştır. Akkuyu NGS, dünyadaki en güvenli nükleer santraller arasında yer almaktadır." bilgisini paylaştı.

Saha çevresi, bitişikteki ormanlık alandan mineralize şeritlerle ayrıldı. Tüm ormanlık alan, olası bir yangının yayılmasını güvenilir şekilde engelleyen 100 metre genişliğe kadar yangın şeritleriyle sektörlere ayrıldı. İtfaiye araçları ve ekiplerinin sahanın her yerine engelsiz erişimi için sert yüzeyli birçok geniş yangın yolu inşa edildi.