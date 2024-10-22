Akkuyu Nükleer Santrali'ne Ziyaret

Ekonomi

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığındaki heyet, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, heyet saha ziyaretinde, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS hakkında ayrıntılı bilgi aldıkları bir toplantının yanı sıra devam eden çalışmaları yerinde gözlemledikleri saha gezisine katıldı.

TBMM heyetine sahada Akkuyu Nükleer AŞ yetkililerinin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Nükleer Düzenleme Kurumu temsilcileri de eşlik etti.

İş güvenliği brifinginin ardından inşa halindeki santralin güç ünitelerinin panoramasını sunan sahanın en yüksek noktasını ziyaret eden heyet, Akkuyu NGS'nin 2'nci ve 4'üncü üniteleri için getirilen türbin ve reaktör bileşenleri başta olmak üzere, büyük boyutlu ekipmanların depolandığı alanı görme fırsatı buldu.

Yetkililer, heyet üyelerine güç ünitelerinin inşaatında gelinen aşama, kullanılan teknolojiler ve projenin diğer özellikleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen heyet başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Akkuyu NGS'nin inşasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada belki de dünyanın en sayılı, en iddialı ve yatırım maliyeti en yüksek projelerinden biri hayata geçiriliyor. Böyle büyük bir projeye benim ülkemin ev sahipliği yapması, sonuçta da bir ülkenin kalkınması için vazgeçilmez bir şey olan enerji meselesini de çözme yönünde çok katkı verecek olması bir yurttaş olarak bile beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Her biri 1200 megavat olan, 4 reaktörün birden en kısa sürede üretime geçip, 4 bin 800 megavatlık kurulu gücün devreye girmesi ile ülkemizdeki enerji çeşitliliğinin, sürdürülebilirliğin ve kesintisiz bir enerji kaynağının garantisini sağlayacak olan bu tesis ile ne kadar övünsek az. Bu santralin kurulumunda görev yapanların başarılarının devamını diliyorum."

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde tam ölçekli devreye alma çalışmaları devam ediyor. 1'inci güç ünitesinin tüm sistem ve elemanları kademeli olarak işletmeye hazır duruma getiriliyor ve tasarım parametrelerine uygunlukları kapsamlı bir şekilde kontrol ediliyor. Diğer güç ünitelerindeki çalışmalar da planlı bir şekilde sürdürülüyor.