Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı

Silifke Çamlıbel Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özcan , mahallelerinde 10 adet iletim hatlarının dikilme işleminin tamamlandığını belirterek, "Mahallemiz üzerinden Mersin'e kadar iletim hatlarının yapılması bekleniyor. Bu projede emeği geçen Baştan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a, Enerji Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından, enerji taleplerinin kesintisiz karşılanması ve uzun vadede karşılaşılabilecek enerji darboğazının engellenmesi amacıyla Akkuyu NGS'de üretilecek enerjinin enterkonnekte sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulan iletim hatlarının Silifke ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi kısmına 10 adeti dikildi.

Kaynak: İHA

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