Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı

16.06.2022 09:47

Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı Akkuyu NGS'den Manavgat'a 210, Ermenek'e, Seydişehir'e 266, Konya'ya 220, Selvili'ye 170, Mersin'e 143 kilometrelik iletim hattı dikilecek Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç...

Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı

Akkuyu NGS'den Manavgat'a 210, Ermenek'e, Seydişehir'e 266, Konya'ya 220, Selvili'ye 170, Mersin'e 143 kilometrelik iletim hattı dikilecek

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üretilecek enerjinin enterkonnekte sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulacak iletim hatları için çalışmalara başlandı.

Akkuyu NGS'de üretilecek elektrik enerjisi, 400 KW elektrik iletim hatları üzerinden Türkiye enerji iletim sistemindeki altı trafo merkezine iletilecek. Akkuyu NGS'nin güç iletim devresinin yüksek gerilim hatlarının toplum uzunluğunun 1000 km'yi aşacağı öğrenildi.

Akkuyu NGS'den Manavgat'a 210, Ermenek'e, Seydişehir'e 266, Konya'ya 220, Selvili'ye 170, Mersin'e 143 kilometrelik iletim hatları dikilecek.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından, enerji taleplerinin kesintisiz karşılanması ve uzun vadede karşılaşılabilecek enerji darboğazının engellenmesi amacıyla Akkuyu NGS'de üretilecek enerjinin enterkonnekte sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulan iletim hatlarının Silifke ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi kısmına 10 adeti dikildi.

Silifke Çamlıbel Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özcan, mahallelerinde 10 adet iletim hatlarının dikilme işleminin tamamlandığını belirterek, "Mahallemiz üzerinden Mersin'e kadar iletim hatlarının yapılması bekleniyor. Bu projede emeği geçen Baştan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Hattın 30 yıl olması planlanan ekonomik ömrü, yenileme çalışmalarıyla uzatılabilecek.

Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı
Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı
Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı
Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı
Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı
Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı
Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez: 'Karadeniz doğalgazı önümüzdeki sene ulusal iletim sistemine bağlanacak' Bakan Dönmez: 'Karadeniz doğalgazı önümüzdeki sene ulusal iletim sistemine bağlanacak' Kuşadası'nda kanalizasyon hatları arıtma tesisine bağlandı Kuşadası'nda kanalizasyon hatları arıtma tesisine bağlandı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
08:54 Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
08:48 ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye şafak operasyonu: DEAŞ'in üst düzey isimlerinden biri yakalandı
08:42 Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 10:08:24. #1.13#
SON DAKİKA: Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement