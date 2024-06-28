Akort İşçileri Sendikal Mücadele İçin Basın Açıklaması Yaptı

Ekonomi

Öz İplik-İş Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, Akort Ortopedik Ayak Bakım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. çalışanlarının sendikal mücadelesi adına şirketin İstanbul'daki merkezinin önünde basın açıklaması yaptı.

Öz İplik-İş Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, Karabük'te faaliyet gösteren Akort Ortopedik Ayak Bakım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. çalışanlarının sendikal mücadelesi ve Akort işvereninin sendika karşıtı tutumu nedeniyle firmanın İstanbul'daki merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Erkan, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Akort merkezi önünde sendika üyesi işçiler adına yaptığı basın açıklamasında, Akort firmasında çalışan işçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduklarını, işverenin ise bu duruma baskı ve işten çıkarma ile karşılık verdiğini belirtti. 4 işçinin işten çıkarılmasına tepki gösteren Erkan, "Uluslararası markalara üretim yapan bu iş yerine işçilerin iradesini yok sayan, işçiyi mağdur eden bu tutum hiç yakışmıyor. İşvereni sağduyuya davet ediyoruz. Yetkiye itirazını geri çekmesini istiyoruz. Süreç uzamadan, bu işi olması gerektiği gibi tatlıya bağlayalım istiyoruz. Bizi lütfen doğru pencereden yorumlayın. Sendikaların iş yerlerine sağladığı ve sağlayacağı katkıları araştırın. Biliyoruz, ülke olarak, sektör olarak zor günlerden geçiyoruz. Sorumlusu biz değiliz. Siz de değilsiniz. Ancak birlikte hareket edersek güçleniriz. Bugün birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugün kenetlenmeye daha çok ihtiyacımız var. Gelin diyalogla bu işi sonuçlandıralım, mağduriyetleri giderelim. Açık ve dürüstçe emekçiler için güven inşa edelim" dedi. - ANKARA