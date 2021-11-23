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AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti! - Son Dakika

AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti!

23.11.2021 12:11

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ekonomik krize dair, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil." yorumu yaptı. Demirbağ'ın yorumu tepki çekti.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışlar ve peş peşe gelen zamlarla ilgili vatandaşlara verdiği tavsiye gündem oldu.

Katıldığı televizyon programında tasarruf tedbirlerini sıralayan AKP'li Demirbağ, "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN ÇOK SERT TEPKİ

Demirbağ'ın ifadeleri bir anda gündem olurken, başta CHP olmak üzere muhalefetten ağır eleştiriler geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "İnsaf be kardeşim. Bırak eti, domatesi, sebzeyi… Millette ekmek alacak hal bırakmadınız. Bunlar kibir abidesi olmuşlar, milletle alay ediyorlar, utançlarını yitirmişler. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri de millete karşı mühürlü. Milletimiz, 'nas'ı ağızlarından düşürmeyenlerin bu halini görünce, Erdoğan şahsım hükümetinin karanlığından sabahın aydınlığına tez elden ulaşabilmek için gece gündüz Felak, Nas duaları okuyor. Bunlara bir tavsiyede bulunuyorum. Öyle gözüküyor ki ekmeğe gelen zamlar durmayacak. Erken davransınlar, beyaz ekmeğin zararlarını millete şimdiden anlatmaya başlasınlar. Bu işin bir tane çözümü var. Seçim, seçim, seçim" ifadelerini kullandı.

"DALGA GEÇMEYİN"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise "Milletle alay etmek Gayrettullaha dokunur" diyerek konuştu.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'ta yaptığı açıklamada Demirbağ'a tepki göstererek "Zülfü efendi! Sağlığı zararlı olan tek şey var, o da sizsiniz. Bu milletin açlığıyla dalga geçmeyin. Yokluğuyla dalga geçmeyin." ded

Zülfü Demirbağ, Ekonomik Kriz, AKP, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKP milletvekilinin 'Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates' tavsiyesi tepki çekti! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti! - Son Dakika
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