Aksa Doğalgaz, Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası

Aksa Doğalgaz, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası ünvanına değer görüldü.

Aksa Doğalgaz, faaliyetlerini "Mükemmel müşteri deneyimi" hedefiyle hayata geçiriyor. Türkiye genelinde 62 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla 29 il merkezi, 337 ilçe ve beldede 7,3 milyon abonesine doğal gazı güvenle ulaştıran Aksa Doğalgaz, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen, en itibarlı kurum ve markaların belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda 'Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası' ünvanına değer görüldü.

Abonelerimiz ile olan güçlü bağı yansıtıyor

Hizmet verdikleri bölgelerde 'Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor' diyerek gerçekleştirdikleri çalışmalarla hava kalitesinin anbean iyileştiğini belirten Aksa Doğalgaz Başkan Yardımcısı Sertaç Uraz, "Şehirlerimizin hava kalitesi her geçen gün iyileşirken, abonelerimizi daima kesintisiz ve güvenli bir şekilde doğal gaz konforuyla buluşturuyor, hizmet kalitemizi en mükemmeli hedefleyerek sürekli iyileştiriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana en iyi bildiğimiz işte mükemmelliği hedefleyerek yürüttüğümüz çalışmaların, abonelerimiz nezdinde takdir görmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu ödül, abonelerimizle olan güçlü bağımızın ve üstün müşteri deneyimi sunma vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitemizi önceliklendiren yaklaşımlarımızla sektörümüzde güveni ve itibarı pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL