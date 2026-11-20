Aksa Doğalgaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Ar-Ge projeleri kapsamında GAZBİR-GAZMER iş birliğiyle geliştirdiği doğal gaz tesisatlarında kullanılan ürün ve ekipmanların üretim bilgileriyle monte edildikleri tesisatları eşleştirecek Doğal Gaz Ürün Güvenliği ve Takip Sistemi'nin pilot uygulamalarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, EPDK Ar-Ge projeleri kapsamında doğal gaz dağıtım sektöründe ürün güvenliğini ve izlenebilirliğini güçlendirecek yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi.

GAZBİR-GAZMER iş birliğiyle geliştirilen ve doğal gaz dağıtım sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan "Doğal Gaz Ürün Güvenliği ve Takip Sistemi"nin pilot uygulamaları, Ordu- Giresun ve Tokat- Amasya dağıtım bölgelerinde tamamlandı.

Her ürüne tanımlanacak benzersiz kod numarasıyla iç tesisatta kullanılan tüketici sorumluluğundaki ürün, ekipman ve cihazların üretimden son kullanıcıya kadar tüm süreçlerinin takip edilmesini sağlayacak sistemin ikinci fazında tüm sektörde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Böylece ürünlerin kalite ve güvenlik bilgilerinin süreç boyunca kontrol edilmesi, operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve doğal gaz tesisatlarından kaynaklanabilecek risklerin azaltılması hedefleniyor.

Ürünlerin tüm yaşam döngüsü izlenebilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, projenin tüketici güvenliği ve sektörel güvenilirliğin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Sistemin ürün ve ekipmanlara ilişkin süreçlerde şeffaflığı ve izlenebilirliği artıracağını ifade eden Arslan, "Doğal gaz dağıtım sektöründe kullanılan ürün ve ekipmanların güvenliğinin sağlanması, üretimden kullanım ömrünün sonuna kadar tüm süreçlerinin takip edilmesi büyük önem taşıyor. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde ekipmanın hangi projede kullanıldığı, hangi tesisata monte edildiği ve hangi son kullanıcıya ulaştığı üretim aşamasından itibaren izlenebilecek. Her ürüne tanımlanacak benzersiz kod numarası, ürünün kimlik bilgisi niteliğinde olacak ve ilgili verilerle eşleştirilerek sistemde kayıt altına alınacak. Böylece ürünlerin tüm geçmişi takip edilebilecek ve raporlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sahte ve güvenlik koşullarını karşılamayan ürün kullanımının önüne geçilecek

Arslan, sistemin ürün güvenliğini güçlendirecek doğrulama ve onay mekanizmalarıyla destekleneceğini, uygulamanın sahte ve güvenlik koşullarını karşılamayan ürünlerin doğal gaz tesisatlarında kullanılmasının önlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sistem üzerinden ürünlerin geçmişi ve kalite bilgileri her aşamada kontrol edilebilecek. Böylece sahte veya gerekli güvenlik koşullarını karşılamayan ürünlerin tespit edilerek tesisatlarda kullanılmasının önüne geçilebilecek. Kullanım ömrünü tamamlayan ya da güvenlik koşullarını karşılamayan ürün ve ekipmanların piyasadan ve doğal gaz tesisatlarından çıkarılmasına yönelik süreçler sistem üzerinden daha etkin bir şekilde yönetilebilecek. Sistemin yaygınlaşmasıyla ürün ve ekipmanların hızlı, güvenli ve hatasız şekilde takip edilmesi hedefleniyor."