Aksa Enerji 2025\'te Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye'nin önde gelen elektrik üreticilerinden Aksa Enerji, 2025'in ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı sürdürdüğü yatırımları ve yüksek finansman kabiliyetiyle büyümesine devam etti. Bu dönemde şirket, FAVÖK'te yüzde 39 artış kaydederken, toplam 1,4 milyar TL net kar elde etti.

7 ülkedeki 11 santral operasyonu ve 3.000 MW üzeri kurulu gücüyle Aksa Enerji, 2025 yılının ilk yarısında operasyonel ve finansal performansını sürdürdü. Bu dönemde konsolide FAVÖK'ü 5,9 milyar TL olarak gerçekleşen şirket, FAVÖK marjını da geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan artışla yüzde 29 seviyesine yükseltti. Global yatırımları ve Türkiye'deki yenilenebilir enerji projeleriyle sektörde öne çıkan Aksa Enerji, ilk 6 ayda net karını 1,4 milyar TL'ye yükseltti.

Aksa Enerji için 2025'in ilk yarısının uluslararası yatırımlar ve stratejik ortaklıklar açısından önemli başarılara imza atılan bir dönem olduğunu belirten Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, "2030 Global Stratejimiz doğrultusunda Sürdürülebilir Yüksek Büyüme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu doğrultuda, yılın ikinci çeyreğinde Afrika'daki üretim artışımız, Gana Santralimizde çift yakıt dönüşümünün tamamlanmasının katkısıyla yükselen FAVÖK marjımız ve Özbekistan'daki Talimercan Santralimizin tam kapasiteyle devreye girmesiyle yüksek bir finansal performans sergiledik.

Sadece finansal sonuçlarla değil, stratejik adımlarımızla da fark oluşturduğumuz bir dönem oldu. Afrika'da AFC'den sağladığımız 150 milyon dolarlık finansman, bölgedeki sürdürülebilir kalkınmaya ve enerji dönüşümüne olan güçlü bağlılığımızın bir göstergesi oldu. Öte yandan, TSKB ile imzaladığımız 80 milyon dolarlık kredi anlaşması ile, ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak üç stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Enerji arz güvenliğini esas alan yaklaşımımızla, bulunduğumuz her coğrafyada sürdürülebilir ve örnek projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Şirket, Özbekistan'daki Talimercan Santrali'ni temmuz ayında tam kapasiteyle devreye aldı

Aksa Enerji, Özbekistan'daki 430 MW kapasiteli Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni temmuz ayında tam kapasiteyle devreye aldı. Daha önce devreye alınan Taşkent A, B ve Buhara santrallerinin ardından kurulan Talimercan Santrali, Özbekistan'ın enerji ihtiyacına önemli ölçüde destek sağlarken, şirketin bölgedeki enerji üretim kapasitesini de 1.220 MW'a yükseltti.

Bu projeyle şirketin, ülkenin en büyük Türk yatırımcısı konumuna ulaştığı belirtilirken, bölgenin enerji arz güvenliğine ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağı aktarıldı.

Afrika'da önemli iş birliği

Afrika'daki enerji altyapısını geliştirme hedefiyle yatırımlarını sürdüren Aksa Enerji, Africa Finance Corporation (AFC) ile imzaladığı 150 milyon dolarlık finansman anlaşmasıyla kıtadaki enerji projelerine önemli bir destek sağlamaya hazırlanıyor. Bu anlaşma, Afrika'daki sürdürülebilir kalkınma ve enerji arz güvenliğini desteklerken, Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik iş birliğini de derinleştirecek.

Yenilenebilir enerjiye destek

Aksa Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik olarak TSKB ile 80 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzaladı. Sağlanan bu kaynak, yenilenebilir enerji santrali ve müstakil depolama tesisi projelerinde kullanılacak olup, şirketin sürdürülebilirlik stratejisini destekleyerek Türkiye'nin enerji kapasitesine de katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında, Aksa Enerji'nin Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü projelerinden 3'ü TSKB iş birliğiyle finanse ediliyor. Öncü girişimleriyle depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alan şirket, 10 ilde 13 farklı yatırımla bu alandaki toplam kurulu gücünü 891,41 MW'a ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapasitenin tamamı depolamalı üretim tesislerinden oluşuyor.

Aksa Enerji, Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında

Şirket, Fortune 500 Türkiye 2025 listesinde, toplam aktiflerde 38'inci, özkaynak büyüklüğünde 37'nci, EBITDA büyüklüğünde 39'uncu ve satış gelirleriyle 97'nci sırada konumlandı. Şirketin 2030 Global Stratejisi doğrultusunda, finansal yapısı ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefini sürdürdüğü belirtildi. - İSTANBUL