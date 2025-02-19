Aksa Enerji'den Kazasız Çalışma Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji'den Kazasız Çalışma Başarısı

Aksa Enerji, Kazakistan'daki projede 2 milyon kişi-saat kazasız çalışma süresine ulaştı.

19.02.2025 13:21
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Aksa Enerji, Kazakistan'da yürütülen Kızılorda Kombine Isı ve Elektrik Santrali projesinde 2 milyon kişi-saat kazasız çalışma süresine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarını titizlikle uygulayan Aksa Enerji, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak "sıfır iş kazası" hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye'nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi olan Aksa Enerji, iş güvenliği alanındaki başarısını özel bir törenle kutladı. Şirket, projeye katkı sağlayan çalışanlarına plaket takdim ederek bu önemli kilometre taşını taçlandırdı.

Aksa Enerji, insana ve çevreye verdiği değeri temel alarak yürüttüğü uluslararası standartlara uygun İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Global çözüm ortağı olarak çalışanlarının güvenliğini ve refahını sağlayan şirket, aynı zamanda faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde iş güvenliği bilincinin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Bu başarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden şirket, "sıfır iş kazası" hedefine ulaşmak için kararlılıkla ilerliyor.

Kaynak: AA

Aksa Enerji, Kazakistan, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji'den Kazasız Çalışma Başarısı - Son Dakika

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