Aksa Sakarya Doğalgaz'a Yeni Müdür Atandı

17.03.2026 10:08
Resul Korkmaz, Aksa Sakarya Doğalgaz'ın yeni Şirket Müdürü oldu. Daha önce Aksa Sivas'ta görev yaptı.

Sakarya bölgesinde doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Sakarya Doğalgaz'ın (AGDAŞ) Şirket Müdürü Resul Korkmaz oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz'ın geçtiğimiz yılın sonunda birleşme sürecini tamamladığı Sakarya bölgesinde yeni bir atama gerçekleşti.

Sürekli gelişim ve güçlü büyüme ilkesiyle hareket eden AGDAŞ'ın Sakarya bölgesine Şirket Müdürü olarak Resul Korkmaz atandı.

2007'den itibaren Aksa Doğalgaz bünyesinde yer alan Korkmaz, 2022'den bu yana Aksa Sivas Doğalgaz'ın da Şirket Müdürü olarak görev yapıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Resul Korkmaz, kariyerine 2005-2006'da doğal gaz sektöründe proje mühendisi olarak başladı, ardından proje ve kontrol mühendisi olarak görev yaptı.

Fırat Üniversitesi'nde Afet ve Kriz Yönetimi alanında ve İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans yapan Korkmaz, 2007'de Aksa Sivas Doğalgaz'da tesisat kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2008'de Aksa Tokat Amasya Doğalgaz'a Tokat Şube Şefi olarak atanan Korkmaz, daha sonra Tokat İl Müdürü oldu.

Korkmaz, 2017-2022 yıllarında Aksa Elazığ Doğalgaz Şirket Müdürü olarak görev yaptı. 2022 Ağustos'ta Aksa Sivas Doğalgaz Şirket Müdürlüğü görevine atanan Korkmaz, 2026 itibarıyla Aksa Sakarya Doğalgaz'ın Şirket Müdürü olarak görevini sürdürecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Enerji, Son Dakika

