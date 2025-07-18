Aksa Şanlıurfa'dan Kaçak Tarama Çalışması - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Şanlıurfa'dan Kaçak Tarama Çalışması

18.07.2025 12:32
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Aksa Şanlıurfa, doğal gaz şebekesini 2 bin kilometre boyunca tarayarak güvenliği sağladı.

Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, doğal gaz dağıtım hizmeti verdiği Şanlıurfa merkez ve 12 ilçesinde son teknoloji cihazlarla yılda en az iki kez gerçekleştirdiği kaçak tarama çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında 2 bin kilometrelik doğal gaz şebekesi taranarak şebeke güvenliğinin kontrolü sağlandı.

2 bin kilometreyi aşkın şebeke uzunluğu ile 280 binden fazla abonesine güvenli ve kesintisiz doğal gaz hizmeti veren Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, üçüncü taraf kuruluşların gerçekleştirdiği kazılar neticesinde şebeke unsurlarına verilmiş olabilecek muhtemel hasarların tespit edilebilmesi amacıyla yılda en az 2 kez gerçekleştirdiği tarama çalışmalarının ilk etabını başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Şirket Müdürü Muhammed Nezih Ural, 60 günde tamamladıkları çalışmaları yılın ikinci yarısında da yasal prosedürler çerçevesinde aynı hassasiyetle sürdüreceklerini belirtti.

Şanlıurfa merkez ile Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki vatandaşları doğal gazla buluşturduklarını aktaran Ural, "Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği olduğundan, risk oluşumuna kati suretle engel oluyor, gaz arzını prosedürler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Kontrollerimizi, altı aydan kısa periyotlarda OMD (Optical Methane Detector) tip kaçak arama cihazıyla donatılmış araçlarla, bu araçların ulaşamadığı bölgelerde de el tipi hassas dedektörlerle sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ural, kaçakları hızla tespit ederek riskleri bertaraf edip kesintisiz ve güvenli gaz arzını sürdürmenin önemini vurgulayarak, "İlimizde izinsiz kazı çalışmaları nedeniyle ilk altı ayda 183 hat hasarı yaşadık. Gerçekleşen bu hasarlardan dolayı 6 bin 53 abonemiz ortalama 90 dakika boyunca doğal gaz kesintisi yaşadı. Ekiplerimizin hızlı müdahaleleri sonucunda abonelerimizin günlük hayatlarındaki büyük bir tesirin önüne geçildi. Ancak izinsiz kazı faaliyetleri ciddi riskleri beraberinde getiriyor, gerekli hassasiyetin tüm kurum ve kuruluşlarca gösterilmesi hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şüpheli durumlar için 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranmalı

Doğal gaz hattı bulunan lokasyonlarda izinsiz kazı yapmanın yasak olduğunu belirten Ural, şunları kaydetti:

"Su, elektrik ve internet altyapısı ile bahçe düzenlemeleri, ağaç dikimi, çocuk parkı yapımı gibi kazı çalışmaları, başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi adına Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde olmalı. Bunun için 444 4 187 numaralı Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Vatandaşlarımız da herhangi bir kazı çalışmasına dair şüpheli bir durumla karşılaşırlarsa, 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil hattımızı arayabilirler."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Enerji, Şebeke, Şebeke, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Şanlıurfa'dan Kaçak Tarama Çalışması - Son Dakika

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