Akşam saatlerinde altın ve doların seyri

Merkez Bankası'nın 21 Ekim tarihinde politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen indirimle faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü.

GRAM, ÇEYREK ALTIN

Gram altın bugün akşam saatlerinde gram altın 634seviyelerinde seyretti. Çeyrek altın ise 1.014,3 liradan alıcı buldu.

Çeyrek Altın

Gram Altın

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ABD'den gelen tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ons fiyatı bu ay yüzde 5 artarak son ayların en yüksek seviyesine çıktı. Fed'in tahmin edilenden erken sıkılaşmaya gidebileceği yönündeki tahminler de piyasanın yaptığı fiyatlarda etkili oldu.

DOLAR KURU 10,59 TL'DEN ALICI BULDU

17 Kasım 2021 saat 16:53'te dolar kuru 10,59'dan alıcı buldu.