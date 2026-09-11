Aksaray'da 8 aylık denetimde işletmelere 750 bin 897 lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığının 2026 yılı 8 aylık denetim raporu çerçevesinde açıklamalarda bulunan Aksaray Ticaret İl Müdürü Ünal Aksoy, Aksaray'da fahiş fiyat ve usulsüzlük tespit edilen binlerce ürün mercek altına alındığını ve birçok işletmeye 750 bin 897 lira ceza kesildiğini söyledi.

Aksaray genelinde sürdürülen denetimler hakkında da bilgi veren Ticaret İl Müdürü Ünal Aksoy, ekiplerin bin 167 firmayı ve 55 bin 810 ürünü tek tek incelediğini söyledi. Yapılan kontroller sonucunda kuralları ihlal ettiği belirlenen işletmelere toplam 750 bin 897 TL idari para cezası uygulandığını ifade eden Aksoy, "Saha taramaları sırasında 108 ayrı işletmede tespit edilen 359 fahiş fiyatlı ürün için dosya hazırlanarak gerekli yaptırımların uygulanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi" dedi.

Tüketici haklarının korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda Aksaray İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının yoğun bir mesai harcadığını belirten Aksoy, yılın 8 aylık periyodunda heyete ulaşan 2 bin 626 tüketicinin uyuşmazlığının karara bağlandığını alınan kararlar doğrultusunda çözüme kavuşturulan dosyaların toplam mali değerinin 41 milyon 54 bin 792 TL olduğunu bildirdi. İl Müdürü Aksoy, piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemlere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.