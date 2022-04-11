Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı - Son Dakika
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Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı

11.04.2022 10:50

- Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da son aylarda artan sebze fiyatlarına karşı üretime destek amaçlı üreticilere Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 1 milyon fide dağıtıldı.

- Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı

AKSARAY - Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da son aylarda artan sebze fiyatlarına karşı üretime destek amaçlı üreticilere Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 1 milyon fide dağıtıldı.

Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından üreticilere 1 milyon adet sebze fidesi dağıtıldı. Artan sebze fiyatlarına karşı üreticilerin desteklenmesi, sebze fiyatlarının düşmesi amaçlanarak dağıtılan fideler seralarda toprakla buluşturulurken, seracılığın da gelişmiş olduğu kentte üretim hız kesmeden devam ediyor.

Üreticinin ve üretimin desteklenmesi gerektiğini belirterek yapılan çalışmaları anlatan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Aksaray Ziraat Odası olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de üreticilerimize sebze fideleri getirdik. Aksaray Ziraat Odası olarak 7-8 senedir üreticilerimizin sebze üretimini geliştirmek için bu hizmeti veriyoruz. Sebzenin ne kadar önemli olduğunu bu senede gördük. Domates fiyatlarının 25 TL, Patlıcanın 30 TL ve biberin 60 TL olduğunu bu sene gördük. Üreticilerimizin üretmesi için desteklenmesi lazım. Biz de üreticilerimize bu desteği veriyoruz. Piyasa fiyatı 4-4,5 lira olan fideleri Antalya'da ektirip getirtip burada çiftçilerimize 1,5 lira gibi cüzi bir ücret karşılığı dağıtıyoruz. İnşallah 2022 yılı üreticilerimize bereketli bir yıl olur. Bugün ekerlerse 35-40 gün sonra verim alırlar. İlimizde yaklaşık 1 milyona yakın fide getiriyoruz. Üreticilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Gücünkaya köyünde yaşayan üretici Hüseyin Öz her sene fide aldıklarını belirterek, "Her sene iyi çıkıyor, çok güzel. Bize önderlik edip getiriyorlar fidelerimizi. İyi kötü gidip gelmiyoruz. Buradan alıyoruz. Fidelerden de memnunuz. Hem ucuz hem kaliteli. Dedikleri de çıkıyor. Başka yerlerden aldık mı dedikleri çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Üretici Harun Öz ise, "Ziraat Odası bunları getiriyor bize dağıtıyor. Uygun ve bol verimli fideler. Fidelerimiz birinci sınıf çok memnunuz" diye konuştu.

Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı
Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı
Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı
Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı
Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı
Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da üreticilere 1 milyon fide dağıtıldı - Son Dakika
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