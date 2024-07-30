Aksu'da 2023 yılında örtü altı tarımda domates üretimi birinci sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Aksu'da 2023 yılında örtü altı tarımda domates üretimi birinci sırada

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2023 yılında tarım alanı 220 bin 820 dekar olarak belirlendi. Tarım İlçe Müdürlüğü verilerine göre, domates en çok üretilen sebze oldu. Aksu'da toplamda 515 bin 352 ton domates üretildi. Biber türleri ikinci sırada yer alırken, meyve üretiminde portakal en fazla üretilen meyve oldu. Aksu'da çiftçi sayısı değişmedi ve örtü altı üretimde 781 bin 964 ton sebze, 65 bin 452 ton meyve elde edildi. Hububatta ise en çok buğday üretildi.

30.07.2024 14:06
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Antalya'nın örtü altı tarımda başı çeken ilçesi Aksu'nun 2023 yılı bitkisel üretim verileri açıklandı. Örtü altı tarımda domates üretimi yine ilk sırada yer aldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2023 yılı tarım alanı 220 bin 820 dekar olarak tespit edildi. Tarım İlçe Müdürlüğü verilerine göre; domates 2023 yılının en çok üretilen sebzesi oldu. 32 bin 916 dekar alanda 515 bin 352 ton domates üretildi. 10 bin 713 dekarda üretilen biber türleri 119 bin 408 ton üretimle ikinci sıraya yerleşti. 3 bin 893 dekar alanda yapılan kabak üretiminden 37 bin 215 ton, bin 964 dekarda üretilen kapya biberden ise 20 bin 720 ton ürün elde edildi.

Meyve üretiminde de; 18 bin 8 dekar alanda 46 bin 923 ton portakal, 4 bin 864 dekar alandan 5 bin 350 ton nar, 6 bin 860 dekar 6 bin 947 ton zeytin, 4 bin 83 dekar limon alanından 9 bin 273 ton ürün elde edilirken, 688 dekar alanda ise bin 845 ton greyfurt elde edildi.

Çiftçi sayısı değişmedi

Aksu'daki çiftçilerin sayısı da yapılan tespitler arasında oldu. Buna göre; Ziraat Odasına kayıtlı çiftçi sayısı 4 bin 134, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ye kayıtlı çiftçi sayısı 4 bin 71, olarak belirtildi. Örtü altı üretim verileri ise; toplamda 48 bin 533 dekar. Cam sera alanı 5 bin 859 dekar, plastik sera alanı 42 bin 674 dekar alanda 781 bin 964 ton sebze üretimi gerçekleşti. 36 bin 829 meyve üretim alanından ise 65 bin 452 ton ürün elde edildi.

Hububatta en çok buğday üretildi

Hububatta ise tablo şu şekilde; 37 bin 967 dekarda 20 bin 701 ton buğday üretimi, 12 bin dekarda 5 bin 478 ton pamuk üretimi yapılırken; 13 bin 574 dekar alanda 36 bin 96 ton mısır üretimi, 3 bin 573 dekarda 232 ton susam üretimi, 2 bin 132 dekarda 15 bin 990 ton yonca sağlandı. İlçede 604 dekar alanda üretimi yapılan kesme çiçekten yıllık 58 milyon 840 bin adet dal elde edildi. Bitkisel üretimin yanı sıra 6 bin 126 büyükbaş, 31 bin 582 küçükbaş yetiştiriciliği tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksu'da 2023 yılında örtü altı tarımda domates üretimi birinci sırada - Son Dakika

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