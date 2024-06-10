Aksu'da Kadınlara Özel Kurs Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksu'da Kadınlara Özel Kurs Açıldı

Aksu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi, Aksu İlçesi'nde bulunan Gaye Sitesi'nde yaşayan kadınların talebi üzerine kurs açtı. 3 aylık eğitim sonunda kadınlar, ördükleri el emeklerini sergiledi. Sergi açılışını Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü yaptı.

10.06.2024 17:02
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Aksu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi, Antalya'nın Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesi'nde bulunan Gaye Sitesi'nde yaşayan kadınların talebi üzerine site sakinlerine yönelik kurs açtı. 3 aylık eğitime tabi tutulan kadınlar, ördükleri el emeklerini sergilediler. Beğeni toplayan sergi açılışını Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen yaptı.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aksu Halk eğitim Merkezi kadınların talebini dikkate alarak, 'Hayat Botu Öğrenme Programı' çerçevesinde Aksu'nun Kemerağzı Mahallesi'nde bulunan Gaye Sitesi sakinlerine kurs açtı. 30 kursiyerin katıldığı program 3 ay sürdü. Başarıyla eğitimlerini tamamlayan kadınlar, ince işçiliklerle ördükleri el emeği ve göz nurlarını sergilediler. Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen ve Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Asım Gümüş'ün katıldığı sergi açılışında kadınlar, ördükleri emeği göz nurlarını sergilemenin mutluluğunu yaşadılar.

Yıl sonu sergisinin kurdelasını kesen Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, 3 ay önce 30 hanımefendinin talebi üzerine bu kursu açtıklarını, kısa sürede kursu tamamlayan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini sergilediklerini söyledi.

Sergide kursiyerlere teşekkür eden Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, "Hayat boyu öğrenme haftası nedeniyle hareket ederek sergilerimizi gerçekleştirdik. Yıl içinde de sergilerimiz devam ediyor. Kursiyerlerimiz bir araya geliyor. Halk eğitimde ki kursların amaçları var. Mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek yeni bilgi ve beceri kazandırmak. Sanatsal ve mesleki alanlarda bilgiler kazandırmak. Dolayısıyla kalifiye eleman yetişmesinde de önemli bu tür kurslar. İnsanların kendi çalıştıkları yerlerde verimli olmaları sağlanmış oluyor. Hayat standartlarını iyileştirmek için bu kurslar oldukça önem arz ediyor. Katılımcılar mutlu ve ilgili. Kurslarımız bu şekilde devam edecek. Doğru kurslar açamaya çalışıyoruz. Yabancı dil kursları talep ediliyor onu da hayata geçireceğiz. 12 kursiyeri bulduğumuz anda kursu açıyoruz. Kadın kursiyerlerimizin sergiledikleri ince işçilik gerektiren el emeği ve göz nuru emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Asım Gümüş ise "Gaye sitesine yönelik 30 kursiyerin katıldığı 3 ay önce açılan kursun kursiyerleri hünerlerini sergiledi. Bugün burada onlarla bu heyecanı yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Yeni dönemde yeni kurslar ve kursiyerlerimizle çok daha başarılı işler yapacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksu'da Kadınlara Özel Kurs Açıldı - Son Dakika

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