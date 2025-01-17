Akyazı Belediyesi'nde Kadrolu İşçilerin Ücretlerine %47,38 Artış! - Son Dakika
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Ekonomi

Akyazı Belediyesi'nde Kadrolu İşçilerin Ücretlerine %47,38 Artış!

Akyazı Belediyesi\'nde Kadrolu İşçilerin Ücretlerine %47,38 Artış!

Akyazı Belediyesi, Yerelsen ve Hak-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile kadrolu işçilerin maaşlarına %47,38 oranında bir artış yapıldı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, çalışanların haklarını korumanın önemli olduğunu vurguladı.

17.01.2025 16:50  Güncelleme: 16:52
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Akyazı Belediyesi ile Yerelsen ve Hak-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre belediyede çalışan kadrolu işçilerin ücretlerine 47,38 artış yapıldı.

Yerelsen, Hak-İş Sendikası ve Akyazı Belediyesi arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Yapılan anlaşmanın ardından Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ve Yerelsen TİS Grup Başkanı Murat Arslan tarafından Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin Akyazı Belediyesi'nde çalışan işçilere hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Çalışma arkadaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Hep birlikte Akyazı'ya hizmet ediyoruz. Amacımız her zaman onların haklarını korumak. Yapılan görüşmelerin ardından kadrolu işçilerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 47,38 oranlarında bir artış yapmış olduk. Belediyemiz şirketi Ak Belde çalışanlarımıza da devam eden toplu iş sözleşmeleri gereğince 2025 yılında yüzde 47,38'lik ücret artışı yapacağız. Bütün çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Bilal Soykan, Belediye, Politika, sakarya, Ekonomi, Finans, Akyazı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akyazı Belediyesi'nde Kadrolu İşçilerin Ücretlerine %47,38 Artış! - Son Dakika

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