Alaca Mor Soğanında Hasat Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Alaca Mor Soğanında Hasat Dönemi

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli 'Alaca mor soğanında hasat dönemi başladı. Parlak, sert dış kabuğu, keskin aroması, kokusu ve koyu rengiyle öne çıkan Alaca mor soğanında üreticilerin yaklaşık 6 ay süren bekleyişin ardından söküm ve kuruma bekleyişinin ardından patoslama yapılan Alaca mor soğanın hasat dönemi devam ediyor.

08.09.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli 'Alaca mor soğanında hasat dönemi başladı.

Parlak, sert dış kabuğu, keskin aroması, kokusu ve koyu rengiyle öne çıkan Alaca mor soğanında üreticilerin yaklaşık 6 ay süren bekleyişin ardından söküm ve kuruma bekleyişinin ardından patoslama yapılan Alaca mor soğanın hasat dönemi devam ediyor.

Günün erken saatlerinden itibaren tarlalara giden üretici çiftçiler, mevsimlik tarım işçilerinden ücret karşılığı aldıkları hizmet ile beraber mor soğanları öbek öbek yığın yapılmasıyla "Alaca moru" olarak bilinen soğanlar, kova ve yaba yardımıyla patos makinesinde pür ve püsküllünden ayrılarak, boyutlarına göre takoz, orta ve kıska olarak üç çeşit şeklinde sınıflandırılıp paketleme işlemi yapılıyor.

İlçenin en önemli tarımsal ürünü olarak gösterilen mor soğan, iç tüketimin yanı sıra yurt dışından yoğun talep görüyor. Alaca Ziraat Odasından alınan bilgilere göre, 2024 yılında resmi kayıtlara göre Alaca'da 28 bin 447 dekar alanda soğan üretimi yapıldığı ve kaliteli ürün elde edilmesi için iklim şartlarının yanı sıra sulama ve gübreleme işlemlerinin doğru yapılmasının gerektiğine dikkat çekilirken, bu yıl verimin dekar başına ortalama 2 ile 2.5 ton mahsul elde edileceği tahmin ediliyor.

İlçeye bağlı Boğaziçi köyünde soğan üreticisi Enver Gündugan ve Sincan köyünde Duran Uyar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene kuraklık nedeniyle rekoltede ve verimde önemli ölçüde kayıp yaşandığını, mor soğanın Alaca ile özdeşleştiğine en iyi mor soğanın Alaca'da yetiştiğini işaret etti.

Gündugan ve Uyar, "Alaca morunu Türkiye'de birçok bölgeye gönderiyoruz. Özellikle doğu bölgelerimizde tüketimi yoğun, ayrıca birçok yabancı ülkelere ihraç ediyoruz. Soğanlarımızı tarlada paketleme yaptıktan sonra depolara kaldıracağız. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerine göndereceğiz" dedi.

Duran Uyar, "Bu yıl kuraklık nedeniyle verim düşük, bilindiği üzere maliyetler yüksek normalde dekardan 4 ile 5 ton ürün aldığımız yerde bu yıl 400 ile 2 ton verim oldu, geçen yıllarda 4 ila 5 ton verim alınıyordu, Yani bu yıl verimde yüzde 50-60 kayıp var" şeklinde konuştu.

Ürünün azalmasına karşılık üretim maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Uyar, "Şu anda bizden çıkış kilogram fiyatı 10 TL ancak bu durumda bu fiyatta bizleri kurtarmıyor" ifadelerini kullandı.

Enver Günduğan ise, soğanın ekiminden sofraya gelene kadarki süreçte yoğun emek isteyen bir ürün olduğunu belirtti. Günduğan devamlı içerisinde olarak kök hastalığı, güneş yanığı orta çürüklük hastalıkları olduğunu bunlarla baş etmek için kontrol edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Alaca, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaca Mor Soğanında Hasat Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:27:29. #1.13#
SON DAKİKA: Alaca Mor Soğanında Hasat Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement