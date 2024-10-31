Alaköprü Barajı Tarıma Can Su Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Alaköprü Barajı Tarıma Can Su Oluyor

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Alaköprü Barajı ile Anamur'da 59 bin dekar tarım arazisi sulama imkanı buldu, yıl sonunda 75 bin dekara ulaşacak.

31.10.2024 10:03
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Kıbrıs'ın suyunu karşılayan baraj binlerce dekar tarım arazisine de can suyu oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde 2015 yılından yapılan ve Kıbrıs'a içme suyu tedarik edilen Alaköprü Barajı'ndan döşenen binlerce metre kare boru sayesinde 59 bin dekar alan suya kavuştu

Yılın 12 ayı tarım yapılan Anamur ilçesinde bu yıl sonuna kadar sulanan alanın 75 bin dekara ulaşması bekleniyor

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yapılan ve Kıbrıs'a içme suyu tedarik edilen Alaköprü Barajı son olarak döşenen binlerce metre kare boru sayesinde 59 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturdu. Vali Ali Hamza Pehlivan, 12 ay tarım yapılan Anamur ilçesinde bu yıl sonuna kadar sulanan alanın 75 bin dekar çıkacağını kaydetti.

2015 yılında yapımı tamamlanan ve Kıbrıs'a içme suyu tedarik eden Mersin'in Anamur ilçesinde yer alan Alaköprü Barajı, sulama projesiyle tarıma can suyu oluyor. Alaköprü Sulama sahasıyla ilgili yapılan çalışmalar son aşamaya geldi. 304 bin metrelik boru döşeme işinin yüzde 93'ünün tamamlanmasıyla 59 bin dekar arazi suya kavuştu. Yıl sonunda kadar 75 bin dekarın suya kavuşması planlanan projenin tamamlanmasıyla ile de yaklaşık 84 bin dekar tarım arazisinin sulanabilir duruma geleceği ifade edildi.

Anamur ve Bozyazı ilçeleri için önemli bir projenin şantiye alanında olduklarını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, Alaköprü barajı sularının kapalı sistemle tarlalara kavuşturulması için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"Yıl sonunda 75 bin dekar suya kavuşacak"

İshale hattının şuana kadar yüzde 93'ünün yapıldığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Bu proje kapsamında 304 bin metre boru döşenmesi ön görülmüş, şuanda yüzde 93'ünün döşenmesi gerçekleştirilmiş. Proje tamamlandığında yaklaşık 84 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Hali hazırda projenin başlangıcından bugüne kadar tamamlanan işlerle bir yandan yakınındaki tarlalara su verilmek suretiyle 59 bin dektar sulanıyor. Ama bu yıl sonunda alanına 75 bin dekarı suyla kavuşacak. Devamında da yapılan işlerle kısa süre içerisinde 29 mahallemizde binlerce çiftçimiz üreticimiz bu sudan faydalanarak çok daha uygun şartlarda üretimlerini gerçekleştirecek" dedi.

"12 ay boyunca tarım yapılıyor"

Suyun tarımda hayati öneme sahip olduğuna da değinen Pehlivan, "Tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi konusunda su ve sulama sistemleri çok önemli. Anamur ilçemiz de her taraf seralarla çevrili 12 ay boyunca tarım yapılıyor. Muzdan çileğine, avokadosundan mangosuna kadar tropikal meyvelerin üretimi artış gösteriyor. Mersin tarım da 10 üründe birinci sırada. Bir çok üründe ilk 3 ve ilk 10'da yer alıyor. Tabi bütün bu üretim hacminin ayakta durması ve sürdürülebilir olması için sulama sistemi çok önemli. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 16 baraj bitirilmiş durumda. Alaköprü'de onlardan birisi. İlimizde toplamda 750 milyon metre küp su tutacak kapasiteye sahibiz" diye konuştu.

Alaköprü Barajı'nın toplam 120 milyon metre küp su tutma kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Pehlivan," Buradan bir mühendislik projesiyle yavru vatanımız Kıbrıs'a su taşınıyor. Yılda 75 milyon metre küp su 2015 yılından itibaren Kıbrıs'a taşınarak içme ve tarım amaçlı olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alaköprü Barajı Tarıma Can Su Oluyor - Son Dakika

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