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Alanya'da Ev Dışı Tüketim Ürünleri Gıda ve İçecek Fuarı Tanıtıldı - Son Dakika
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Alanya'da Ev Dışı Tüketim Ürünleri Gıda ve İçecek Fuarı Tanıtıldı

Alanya'nın Alanya ilçesinde 5-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek Alanya Ev Dışı Tüketim Ürünleri Gıda ve İçecek Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Fuar kapsamında 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması da gerçekleştirilecek ve 16 ülkeden yarışmacı ve jüriler katılacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ve Alanya Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Burhan Sili, fuarın önemini vurguladılar. Fuarın 25 bin sektör profesyonelini ağırlaması planlanıyor.

Alanya\'da Ev Dışı Tüketim Ürünleri Gıda ve İçecek Fuarı Tanıtıldı
16.01.2024 - 16:00,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 5-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek Alanya Ev Dışı Tüketim Ürünleri Gıda ve İçecek Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Alanya Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Burhan Sili, Başak Fuarcılık Genel Müdürü Sedat Bozkurt ile aşçı derneklerinin başkanları katıldı.

Belediye Başkanı Yücel, fuarın Alanya için bir ilk olma özelliği taşıyacağını belirterek, "Fuar kapsamında 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nı da gerçekleştireceğiz. 16 ülkeden yarışmacı ve jüriler katılacak. Profesyonel ve öğrencilerden oluşan 450 aşçımız bu yarışta hünerlerini sergileyecek." dedi.

-"Şehir ve sektörlerin markalaşması açısından önemli"

Erdem ise Alanya'ya yakışır bir fuar gerçekleştireceklerini söyledi. Bölge ticaretinin büyük kısmının hizmet sektörüyle alakalı olduğunu ifade eden Erdem, "Bu tür etkinlikler ve mesleki fuarların ön plana çıkarılması, şehir ve sektörlerin markalaşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sili de kültür ve sporun yanı sıra fuar turizminin de ülke ve kent ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguladı. Fuarın ilk olması açından büyük önem arz ettiğini dile getiren Sili, Alanya'da böyle bir faaliyetin yapılmasının birçok sektöre olduğu gibi gastronomi alanına da pozitif yansıyacağını kaydetti.

25 bin sektör profesyoneli ağırlanacak

Bozkurt, 5-7 Şubat'ta yapılacak fuarda 25 bin civarında sektör profesyonelini ağırlamayı planladıklarını anlattı.

İlgili sivil toplum kuruluşlarıyla ziyaretçi organizasyonlarında belirli bir aşamaya geldiklerini belirten Bozkurt, "İlkini düzenlediğimizin fuarın sorumluluğun bilincindeyiz. Fuarcılık sektörünün Alanya'da gelişmesini istiyoruz. Düzenleyeceğimiz bu fuarın kusursuz geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sektör paydaşlarının aynı bilinçle bizlere verdikleri destek için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Bozkurt, Alanya, Gastronomi, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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