Alanya\'da keçiboynuzu çalıştayı 600\'den fazla üreticiye kazanç hedefiyle yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği (ALKUB) iş birliğinde Alanya Keçiboynuzu Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, Alanya keçiboynuzunun üretim kapasitesinin artırılması, markalaşması, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve yeni pazarlara ulaştırılması konuları ele alındı.

Çalıştayda, Alanya keçiboynuzunun mevcut durumu, üretim aşamasında karşılaşılan sorunlar, ürünün güçlü yönleri, markalaşma durumları ve yeni pazarlara ulaşma potansiyeli değerlendirildi. Ayrıca keçiboynuzu üretiminin geliştirilmesi ve sektörün rekabet gücünün artırılması amacıyla uygulanabilir bir yol haritası oluşturulması hedeflendi.

Tuna: "Üreticilerimizin emeğini daha kazançlı hale getirmek istiyoruz"

Çalıştayda konuşan ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, Alanya keçiboynuzunun üretimini, markalaşmasını ve yeni pazarlara ulaşmasını ele alacaklarını belirterek, "ALTSO olarak BAKA ve ALKUB iş birliğiyle düzenlediğimiz çalıştayda Alanya keçiboynuzunun üretimini, markalaşmasını ve yeni pazarlara ulaşmasını değerlendireceğiz. Amacımız, şehrimizin değerlerine sahip çıkmak ve üreticilerimizin emeğini daha kazançlı hale getirmek. Bu doğrultuda akademisyenlerimiz, üreticilerimiz ve iş dünyamızla birlikte çalışacağız. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, çalıştayımızın Alanya'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yılmaz: "Keçiboynuzunun katma değerini artıracağız"

ALKUB Başkanı Duran Yılmaz ise çalıştayın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "81 İl 81 Ürün" projesi kapsamında Antalya'yı temsil eden Alanya keçiboynuzunun geleceği açısından önem taşıdığını söyledi. Çalıştaya akademisyenlerin, kamu kurumlarının temsilcilerinin, yerel yönetimlerin ve üreticilerin katıldığını belirten Yılmaz, "Bugün keçiboynuzunu tüm yönleriyle masaya yatıracağız. Çalıştaydan çıkacak sonuçlarla keçiboynuzundan elde edilebilecek katma değerli ürünler belirlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sektöre sağlayacağı desteklerle yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece üreticiden ticaret erbabına kadar değer zincirinin bütün halkaları fayda sağlayacak. Üreticilerimiz daha kaliteli ve iyi fiyatla satılabilecek ürünler elde ederken ticari faaliyetlerde bulunanlar da kazanç sağlayacak. Aynı zamanda vatandaşlarımıza faydalı yeni ürünler sunulabilecek" diye konuştu. Alanya keçiboynuzunun çeşit özellikleriyle sofralık tüketim ve kuruyemiş sektöründe öne çıktığını kaydeden Yılmaz, katma değerli ürünlerin daha yüksek gelir potansiyeli taşıdığını ifade etti. Yılmaz, keçiboynuzunun sanayide kullanımının artırılması ve ekonomik değerinin daha üst seviyelere çıkarılması için çalıştayın önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Yüksek: "Keçiboynuzunun potansiyeli tarımsal üretimle sınırlı değil"

BAKA İktisadi Sektörler Birim Başkanı Hasan Yüksek de keçiboynuzunun Antalya'nın tarımsal zenginliğini ve yöresel üretim kültürünü yansıtan önemli ürünlerden biri olduğunu belirtti. Keçiboynuzunun potansiyelinin yalnızca tarımsal üretimle sınırlı olmadığını vurgulayan Yüksek, "Ürünün işlenmesi, farklı kullanım alanlarının genişletilmesi, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, markalaşması ve pazarlama durumlarının güçlendirilmesi önem taşıyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin yerel değerlerini ekonomik fırsatlara dönüştüren, üreticilerimizin rekabet gücünü artıran ve kurumlar arası iş birliğini geliştiren çalışmaları önemsiyoruz. Bu doğrultuda keçiboynuzunun üretimden tüketime kadar tüm değer zinciriyle ele alınmasını ve sahip olduğu potansiyelin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesini önemsiyoruz" dedi.

Alanya'da 2 bin dekardan fazla keçiboynuzu üretim alanı bulunuyor

Çalıştayda konuşan İhsan İnal ise Alanya'nın tarımsal üretim kapasitesine ilişkin bilgi verdi. İlçede yaklaşık 250 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını, bunun 22 bin dekarının örtü altı üretim alanlarından oluştuğunu belirten İnal, keçiboynuzu üretim alanının ise 2 bin dekarın üzerinde olduğunu kaydetti. İnal, ilçede keçiboynuzu üretimi yapan 600'den fazla üretici bulunduğunu ifade ederek çalıştayın hayırlı olmasını diledi.