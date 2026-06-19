Muzda sera ve pazar arasındaki makas 70-80 liralara yükseldi

Akdeniz Bölgesi'nin en fazla muz üreten ilçelerinden olan Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, seradan 30 liraya çıkan muzun pazarlarda 100 liranın üzerinde satılmasına tepki gösterdi. Emeklerinin karşılığını alamadığını belirten üreticiler, aradaki fiyat farkının üreticiye değil aracılara kazanç sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Alanya'da seralarda yetiştirilen muzlar kilogramı 30 liradan alıcı bulurken, aynı ürünün pazar ve marketlerde 100 ila 120 lira arasında satılması üreticilerin tepkisine neden oldu. Üreticiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle kazanç elde edemediklerini belirterek, çözüm için hal yasasının bir an önce yürürlüğe girmesini istediklerini ifade etti. Üreticiden kilogramı 30 liraya alınan muzun pazarlarda yaklaşık 100 liraya satıldığını belirten Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, "Son zamanlarda özellikle tüccarlar konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bizden 30 TL bandında alınan ürünler, işte gidiyorsunuz pazarlarda 100 TL bandında satılıyor. Bu muz pazarda üç ay önce de 100 liraydı, yani bizden 50 TL'ye muzu alırken de pazarda 100 TL'ye satılıyordu, bugün fırsatçılık yapıp bizden 30 TL'ye alıyorlar, yine pazarda 100 TL, 110 TL civarında satılıyor. Yani bizden ucuz alınan muzlar gidip tüketiciye yansımıyor. Burada tüccarlar bir uyanıklık yaparak, bizden talep yok bazında bir yaklaşım sergileyerek ürünleri ucuz fiyata alıyorlar" dedi.

"Hal yasası çıkmalı"

Yasa sayesinde üretici ile tüketicinin aracısız şekilde buluşabileceğini ifade eden Hüddoğlu, "Biz üreticiler hal yasasının bir an önce çıkıp, yürürlüğe girmesini istiyoruz. Yani yasanın çıkmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi lazım. Hal yasasında ne var. Ticaret bakanımızın bizzat kendi ağzından dinlediğimize göre burada üretici birliklerine hallerde yer verecekler. Zaten Büyükşehir Yasası çıktığı zaman her belediyede bir tane hal yasası çıktı. İşte biz Alanya olarak baktığımız zaman dört tane küçük bölük pörçük hallerimiz var. Bu tek bir uluslararası standartta bir hale birleşiyor ve şu anda bitti, açılmak üzere. Büyükşehir Yasası'ndan sonra hal yasası da çıkıyor. Hal yasasının bir an önce çıkmasını istiyoruz. Çıkacak hal yasasında birliklere yer verilecek. Yani birlikte artık üretici ve tüketici direkt halde birlik üzerinde birleşebilecek. İkinci konu da hal yasasında özellikle zincir marketler, sattığı ürünlerin yüzde 30-40'ını yerel üreticilerden tedarik etmek zorunda olacak" ifadelerini kullandı.

"Muz tüketiciye ucuz yansımıyor"

Alanya'daki muzların tüketici ile ucuza buluşmadığının altını çizen Hüddoğlu, "Bugün seralardaki muzumuzu 30 TL'den kesiyorlar ama bu 30 TL'den keserken bu muzun yüzde 10-20 kesimini de alt taraflarda küçük taraklar kesiyorlar. Bunlar da 10-12 TL bandında gidiyor. Yani seralarımız bugün iyi muzumuz 30 TL ama ikinci dediğimiz çıkma dediğimiz diğer küçük muzlarımız 10-12 TL bandında gidiyor. Bu da biz üreticiler için büyük bir hüsran ve büyük bir sıkıntı. Çünkü maliyetlerimiz çok fazla artarken, bu ürünler bizden 30 TL'ye giderken, bugün sabah pazara gittiğimizde pazarda 119 lira. Yani bizden ucuz alınan muzlar tüketiciye ucuz yansımıyor. Aradaki tüccarlar buradan kazancını katlayarak arttırıyor. Burada bir fırsatçılık var. Buradan devletimize, yetkililerimize sesleniyoruz. Biz üreticilere sahip çıkılmalı. Çünkü son yıllarda inanılmaz derecede muz seralarını sökmeler başladı. Biz öyle bir noktaya gelmiştik ki ülke olarak, ülkemizin yeteceği kadar muz üreten kapasiteye geldik. Yani tekrar biz ithalata mahkum olmayalım, bize sahip çıkılması lazım" şeklinde konuştu. - ANTALYA