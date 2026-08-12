Alanya'da Turizm Sezonu Uzuyor - Son Dakika
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Alanya'da Turizm Sezonu Uzuyor

Alanya\'da Turizm Sezonu Uzuyor
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ALTİD Başkanı Cem Özcan, Alanya'nın turizm potansiyelini ve kültürel zenginliğini vurguladı.

???? Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, ilçede turizm sezonunun uzamasını beklediklerini söyledi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da yaz aylarındaki yüksek doluluk oranlarının sonbaharda da süreceğini öngördüklerini belirtti.

Turist sayısındaki mevsimsel yayılımın, turizm çeşitliliğinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurgulayan Özcan, Alanya'nın yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, farklı deneyimler sunabilecek zengin bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Özcan, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kültür turizminin küresel ölçekte yükselen eğilimler arasında yer aldığına işaret eden Özcan, ziyaretçilerin tarihi mekanların yanı sıra yerel yaşam, sanat ve gastronomi deneyimlerine de yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

"Alanya zengin bir destinasyon"

Kültür turizminin ekonomik getirisinin yanı sıra tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması hususunda da kritik rol oynadığını belirten Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alanya, kalesi, antik kentleri, tarihi yapıları, kültür yolları, mağaraları, yaylaları ve doğal güzellikleriyle çok zengin bir destinasyon. Bu değerleri korumak, geliştirmek ve doğru şekilde tanıtmak Alanya'nın turizm geleceği açısından büyük önem taşıyor. Alanya'nın sürdürülebilir ve güçlü bir turizm destinasyonu olabilmesi için doğal, tarihi ve kültürel miras korunmalı. Kendine özgü tarihi ve kültürel kimliğimizi muhafaza ederken bu değerleri turizmle doğru şekilde buluşturmalıyız. Farklı turizm deneyimleri sunan güçlü bir destinasyon olmak önceliklerimiz arasında."

Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, Turizm, Alanya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya'da Turizm Sezonu Uzuyor - Son Dakika

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