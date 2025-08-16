Alaplı\'da İlk Fındık Alımı Gerçekleşti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yılın ilk fındık mahsulü bir tüccar tarafından 200 kilo olarak alındı.

2025 yılı mahsulü fındığın ilk alımı gerçekleşti. Alaplı'da Tüccar, 50 randıman fındığı kilogramı 200 liradan satın aldı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe havzası fındığını ilk alan tüccar oldu. Fındık mahsulünün toplanmasının devam ettiği bu günlerde üreticiler yavaş yavaş kuruttuğu fındıklarını pazarlara indirmeye başlarken yılın ilk fındığını 200 kilo TL aldığını belirten tüccar Mehmet Koçak, "Fiyat belirlenene kadar müşterimin fındığını aldık. Fiyatları şuan belli değil. Biz vatandaşlara kendi fındığını kendi toplamalarını öneriyoruz ki paraları kendilerine kalsın. Üreticilerin bu konuda çok hassas olması gerekiyor" dedi.

Koçak, "Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum. Havalar böyle iyi giderse yirmi gün içinde fındık mahsulü biter ve üreticiler fındığını piyasaya indirir" diye konuştu. Piyasada fındık fiyatlarının önümüzdeki günlerde artacağı yönünde beklentiler konuşuluyor. - ZONGULDAK