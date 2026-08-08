Alarko Holding, Carrier Hisselerini Devir Alıyor - Son Dakika
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Alarko Holding, Carrier Hisselerini Devir Alıyor

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Alarko Holding, Carrier'dan yüzde 42,03 pay alarak hissedar oranını yüzde 84,06'ya çıkaracak.

Alarko Holding, gelecek odaklı stratejik dönüşüm planları kapsamında Alarko Carrier'daki Carrier'a ait payları devralmak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alarko Holding'in Sanayi ve Ticaret Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Alarko Carrier'da ortaklık yapısı değişiyor.

Tarafların karşılıklı mutabakatıyla gerçekleşen süreç kapsamında, şirket sermayesinde yüzde 42,03 oranında payı bulunan ABD'li Carrier'a ait hisselerin tamamı Alarko Holding'e geçecek. İşlem sonucunda Alarko'nun hissedarlık oranı yüzde 84,06'ya yükselecek. 1998 yılından bu yana süren ve iki şirketin ortak değerlendirmesiyle alınan stratejik karar aracılığıyla Alarko ile Carrier ortaklığının sonlandırılması öngörülüyor.

Ortaklık yapısındaki değişim, müşterilere sunulan hizmetlerde herhangi bir değişiklik yaratmayacak şekilde planlandı. Süreç tamamlanana kadar Carrier ve Toshiba markalı tüm ürünlerin günlük operasyonları, üretim faaliyetleri ve hizmetleri Alarko Carrier tarafından sağlanmaya devam edecek. Sonrasında bu markalar için Türkiye pazarındaki satış ve satış sonrası faaliyetlerin sorumluluğu Carrier'ın bağlı bir ortaklığına devredilecek.

Uzun yıllara dayanan iş ortaklığı için Carrier'a teşekkür eden Alarko yönetimi, işlemin, olağan koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor. Sürecin ardından Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu, iklimlendirme sektöründeki varlığını kendi markasıyla ve yeni hedeflerle sürdürecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Alarko, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alarko Holding, Carrier Hisselerini Devir Alıyor - Son Dakika

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