Başkan önlük giydi, Alaşehir\'i EMITT\'te tanıttı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, EMITT Fuarı'nda önlük ve eldiven giyerek ziyaretçilere sarma sarıp kabak tatlısı ikram etti. Başkanın özverili tanıtımı büyük ilgi gördü.

İstanbul'da düzenlenen 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'in kültürel ve turizm değerlerini tanıtmak için yoğun mesai harcadı.

Fuarda kurulan Alaşehir standında önlük ve eldiven giyen Başkan Öküzcüoğlu, ziyaretçilere kendi elleriyle sarma sararak ve kabak tatlısı ikram ederek Alaşehir'e özgü yerel ürünleri tanıttı. Başkanın bu özverili tanıtım çalışması ziyaretçilerden tam not aldı. Vatandaşlar, Başkan Öküzcüoğlu'nu duyarlılığı ve çalışkanlığı nedeniyle tebrik etti.

Alaşehir yaprağının özelliklerine dikkat çeken Başkan Öküzcüoğlu, asma yaprağının yaklaşık 14 santimetre çapında olduğunu, ince damar yapısı sayesinde sarma yapımına son derece uygun olduğunu belirterek, "Damarlarının ince olması nedeniyle yenildiğinde ağızda sertlik hissi bırakmaz. Bu özelliğiyle Alaşehir yaprağı gastronomide önemli bir yere sahiptir" dedi.

Üzüm ve üzüm çekirdeğinin sağlık açısından faydalarına da değinen Öküzcüoğlu, üzümden yapılan pasta ve böreklerin yanı sıra Manisa'ya özgü mesir macununun da fuarda tanıtıldığını ifade etti.

Gastronomi dernekleriyle iş birliği içinde Alaşehir ve Manisa ürünlerinin tanıtımını sürdürdüklerini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Tek amacımız Alaşehir'imizi ve Manisa'mızı her alanda marka şehir haline getirmek" diye konuştu. - MANİSA