Alaşehir'de Asma Yaprağı Üretimi ve İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Alaşehir'de Asma Yaprağı Üretimi ve İhracatı Artıyor

Alaşehir\'de Asma Yaprağı Üretimi ve İhracatı Artıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Sultaniye üzümüyle birlikte asma yaprağı da önemli bir gelir kaynağı haline geldi. 2023 yılında 1 milyon 500 bin kilogram asma yaprağı ihracatıyla 500 bin dolar gelir elde edildi. İhracat rakamlarının artmasıyla birlikte 2024 yılında hedef 2 milyon kilogram yaprak ihracatı ve 500 bin doların üzerinde gelir elde etmek. Asma yaprağı, taze ve salamura olarak iç piyasada ve yurt dışında tüketiliyor.

22.05.2024 11:49
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Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştiği Alaşehir ilçesinde asma yaprağı üreticilerin gelir kapısı olurken, ihracat geliri de dikkat çeken rakamlara ulaştı. 2023 yılında Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden ihraç edilen 1 milyon 500 bin kilogram asma yaprağından 500 bin dolar gelir elde edildi.

Alaşehir'de Sultaniye üzümünde hasat dönemi yaklaşırken, üreticiler topladıkları asma yapraklarıyla günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde bağlarda topladıkları yaprakları kelter, bez çuvala koyup yaprak alım merkezlerine getiriyor. Burada yaprakları özenle kasalara yerleştiren üreticiler, daha sonra ismini kendilerinin verdiği 'Yaprak Bank'tan paralarını alıp evlerinin yollarını tutuyor. Asma yaprağından günlük ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten üreticiler, yaprağın hasat öncesi kendileri için bir can suyu olduğunu vurguladı.

İhracat rakamları artıyor

Alaşehir'in en önemli ihracat kalemi olan Sultaniye üzümü gibi asma yaprağı da artık dünya pazarında yerini almaya başladı. 2023 yılında sadece Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 1 milyon 500 bin kilogram asma yaprağı karşılığında 500 bin dolar gelir elde edildi. 2024 yılında ise hedef 2 milyon kilogram olduğu vurgulandı. 'Asma yaprağına coğrafi işaret alan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, "Alaşehir'in coğrafi işaretli asma yaprağı, ipeksi dokusu, tazeliği, yapısı, damarsızlığı ve lezzeti ile tüm Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da ve Orta Doğu pazarında ayrı bir yer elde etti. Alaşehir'imizin bu ünlü güzel yaprağı, Alaşehir ekonomisine de ayrı bir katkı sağlamaktadır. Uzun yıllardır devam eden asma yaprağı işi üreticiler için hasat öncesi ayrı bir gelir kaynağıdır. Çiftçilerimiz hasat öncesi günlük ihtiyaçlarını bu asma yaprağı ile rahatça karşılayabilmektedir" dedi.

Asma yaprağının tüketiminin yurt dışında ve iç piyasada her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Seyhan, "Geçen yıl asma yaprağı ihracatımız 1 milyon 500 bin kilogram olurken, 500 bin dolarlık bir gelir elde edilmiştir. Bu seneki hedefimiz en az 2 milyon kilogram yaprak satışı. Bu tabii ki ihracata bağlı. Ancak iç piyasada da yaprak tüketimi her yıl artmaktadır. 2024 yılı hedefimiz 2 milyon kilogram yaprak ihracatı ve buna bağlı olarak 500 bin doların üzerinde gelir elde etmek. İhracatımızı genelde Almanya, Polonya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar gibi ülkelere yapmaktayız" dedi.

Asma yaprağı iç piyasada taze ve salamura olarak tüketilirken, yurt dışına da salamura olarak ihracat ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de Asma Yaprağı Üretimi ve İhracatı Artıyor - Son Dakika

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