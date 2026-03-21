Alaşehir\'de Üzüm Bağları Yeniden Canlanıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle uzun süre su altında kalan üzüm bağları, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden toparlandı. Üreticiler, geciken bakım çalışmalarını tamamlayarak bağlarını yeni sezona hazır hale getirdi.

Kış aylarından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar, Alaşehir'de üzüm üreticilerini zor durumda bıraktı. Birçok bağda su baskınları yaşanırken, üreticiler uzun süre arazilerine giremedi.

Bağlar suya teslim oldu

Yoğun yağışların etkisiyle bazı bölgelerde bağlar tamamen suyla kaplandı. Asmaların gövde seviyesine kadar yükselen su nedeniyle bağlar adeta bataklığa dönerken, üreticiler ne traktörle ne de yaya olarak bağlarına ulaşabildi. Bu durum, her yıl kasım ayında başlayan budama ve bakım çalışmalarının ciddi şekilde gecikmesine neden oldu.

Budama, bağlama ve toprak işleme gibi önemli çalışmaların aksaması, üreticileri sezon başında yoğun bir tempoya zorladı. Bağda çalışan işçi kadınlardan Meryem Aktürk, "Bu sezon işçi yöntemlerinin veren için de, işçi içinde zor oldu. Üzüm para ederse çalışan da kazanacak, üretici de kazanacak. Kadın işçi bin TL, erkek işçi bin 500 TL. Bu durumlarda veren için de işçi için de zor Allah nasip ederse bir orta yolunu bulacağız." dedi.

Sular çekildi, çalışmalar hızlandı

Bahar aylarıyla birlikte hava sıcaklıklarının artması ve suyun çekilmesiyle bağlarda yeniden hareketlilik başladı. Toprağın tava gelmesiyle birlikte üreticiler bağlarına girerek eksik kalan tüm işlemleri kısa sürede tamamladı.

Budama, tel germe, direk yenileme, çift sürme, ızgara çekme ve gübreleme gibi çalışmalar yoğun tempoda gerçekleştirilirken, bağların büyük bölümünde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Bağlarda çubuk bağlama işi yapan Hülya Kocaman ise yağışların işleri geciktirdiğini ifade ederek, "Bu sene yağışlardan dolayı işlerimiz hep geriledi. Soğuk ve çamurda çalışmak zor oldu. Ama şimdi sonuna geldik. Bu son bağlarımız, bitmek üzere. Üzüme hazırladık, artık üzümün uçları görünmeye başladı" diye konuştu.

Alaşehir Hacıaliler Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Selim Aktürk, sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Bağımızın budağından başladık, budama bitti. Telleri gerdik, direkleri değiştirdik. Kadınlarımız çubuk bağlama işini yaptı. Toprağımızı işledik, gübremizi attık. Artık durmak yok, sezon başladı. İnşallah bu yıl hem üzüm bol olur hem de çiftçimiz kazanır" dedi.

Üreticiler umutlu

Geçtiğimiz yıl beklenen verimi alamadıklarını dile getiren üreticiler, bu yıl yağışların toprağa olumlu yansıyacağını ve verimin artacağını düşünüyor.

Uzmanlar ise yağışlı geçen kışın ardından düzenli bakım yapılan bağlarda verimin yüksek olabileceğini, ancak hastalık ve zararlılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. - MANİSA