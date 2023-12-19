Alaşehir\'deki İlkokul Öğrencileri Yerli Ürün İşletmesini Ziyaret Etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu anasınıfı öğrencileri Yerli Malları Haftası etkinlikleri kapsamında yaş meyve ve sebze işletmesini ziyaret ederek sofralarına gelen lezzetlerin hangi aşamalardan geçtiğini yerinde öğrendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu anasınıfı öğrencileri Yerli Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde yaş meyve sebze işletmesini ziyaret etti. Öğretmenleri Gülten Kahraman ve velileriyle birlikte düzenlenen gezide öğrenciler üzüm, nar, ayva, mandalina, portakal gibi yerli ürünlerin işlenmesini, paketlenmesini yerinde inceleyerek öğrenme fırsatı buldu.

En iyi öğrenmenin görerek ve dokunarak olduğunu söyleyen Anasınıfı Öğretmeni Gülten Kahraman, "En iyi öğrenme yaparak, yaşayarak, görerek, dokunarak öğrenmedir. Çocuklarımız evlerinde yedikleri, semt pazarlarında, marketlerde gördükleri gıdaların nereden geldiğini, evlerine nasıl ulaştığını küçük yaşta olsalar bile görüp, yaşayıp, dokundukları için hayatları boyunca asla unutmayacaklardır. Bu gezi onlar için hayatlarının unutulmaz birer anısı olarak yaşayacaktır" dedi.

İşletme sahibi Ali Uçak ise bu tür etkinliklerde öğrencilerin işyerini ziyarete gelmelerinden mutluluk duyacağını belirtti.

Geziye katılan öğrencilere ve velilere yerli ürünlerinden üzüm, nar, ayva ikram ederken, çocuklara içerisinde boyama kitapları, boyama kalemleri, hamur bulunan birer paket hediye edildi. - MANİSA