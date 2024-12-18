Alaşehir\'in Su Sorunu 200 Milyon TL Yatırımla Çözüme Kavuşuyor

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 200 milyon TL yatırımla Alaşehir ilçe merkezinin su sorununu çözüme kavuşturacak 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı ile 7 bin 500 tonluk depo inşaatında incelemelerde bulundu. Sembolik olarak çelik hatta kaynak da yapan Başkan Zeyrek, "Alaşehir'de su sorununun yaşanmayacağı, temiz ve sağlıklı suya erişimde bu önemli projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Alaşehir ilçe merkezinin su sorununu çözecek olan dev yatırımı yerinde inceledi. Başkan Zeyrek'e, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Mehmet Kayacık, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları eşlik etti. 17 kilometrelik çelik hatta sembolik olarak kaynak yapan Başkan Zeyrek, projenin Alaşehir için önemini anlattı.

Başkan Zeyrek: "Suyumuzu Alaşehir'imize ulaştıracağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, 200 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen ve Alaşehir için büyük öneme sahip proje ile ilgili olarak şunları söyledi: "İmza projemiz diyebileceğimiz ilk projeyi Alaşehir'den başlattık. Yaklaşık 200 milyon TL'lik bir yatırım bedeliyle Avşar Barajı bölgesinden basacağımız suyu inşa edeceğimiz 7 bin 500 metreküplük içme suyu deposunda da toplayıp, 17 kilometrelik çelik boru hattıyla da suyumuzu Alaşehir'imize ulaştıracağız."

"Bu yaz, su sorunu yaşanmayacak"

Başlatılan projenin yıllar önce yapılması gerektiğini ifade ederek, sözlerine devam eden Başkan Zeyrek, "Bu çalışma, çok geç kalınmış bir çalışmadır. Biz, üstyapıya da önem veriyoruz ama önceliğimiz altyapı. Belediye Başkanları için altyapıya para harcamak hiçbir zaman öncelikli olmamıştır. Çünkü, görünen bir hizmet değildir. Öncelikle altyapımızı güçlendirerek, paramızın büyük bir bölümünü altyapıya harcayarak, 40 yıldır, 50 yıldır çözülmemiş bu soruna artık son veriyoruz. Yaklaşık 6 aylık bir süreç içerisinde de bu hattımız tamamlanacak. Bu yaz, Alaşehir'imiz geçen yıllarda yaşadığı gibi su sorunu yaşamayacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hem Alaşehir'imizde hem de 17 ilçemizde altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve edecekte. Altyapımız tamamlandıktan sonra da üstyapı iyileştirmelerine de çalışan bir belediye olacağız.

"Önemli bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Başkan Zeyrek, açıklamalarının son bölümünde ise, "Alaşehir'de su sorununun yaşanmayacağı, temiz ve sağlıklı suya erişimde bu önemli projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yalnızca Alaşehir'imizde değil, gerekli olan tüm ilçelerimizde de buna benzer yatırımlarımız ve imza projelerimiz olacaktır. Halkımızın parasını halkımız için harcıyoruz. Alaşehir'imizin böyle bir sorunu vardı. Biz, bunu görmezden gelemezdik. Halkımızın sesine kulak veriyoruz. Vatandaşlarımız suların kesilmemesini istiyor. Ben de aynı şekilde nasıl kendi evimin suyunun kesilmesini istemiyorsam Alaşehir'deki hiçbir vatandaşımın da susuz kalmasını istemiyorum. Bu projeyle birlikte inşallah önümüzdeki yazdan itibaren, 20 yıl, 30 yıl boyunca Alaşehir'in su sorununa önlem olacak projenin olduğu noktadayız. Bizlere verdiğiniz destekler için sizlere gerçekten çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Alaşehir'de su kesintileri son bulacak"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da çelik hattın ve deponun olduğu bölgede yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile beraber Delemenler Mahallesindeyiz. Bildiğiniz üzere Alaşehir'in kanayan yarası susuzluk sorunu hiç bitmiyordu. İşte bu problemi ortadan kaldırıyoruz. Yaklaşık 17 kilometrelik içme suyu hattımız Avşar Barajı'ndan Alaşehir'e kadar yeni çelik boru hatlarıyla değişiyor. Taban alanı bin 500 metrekare, yüksekliği de 6 metre olan 7 bin 500 tonluk depomuzu da inşa ediyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bu depo sayesinde Alaşehir'imize herhangi bir elektrik kesintisinde ve arıza anı dahil 22 saat boyunca su verebilecek hale gelecek. Basit, onarım, tamir ve tadilatları bu esnada gerçekleştirebileceğiz. Önümüzdeki 6 ayda bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yaz, Alaşehir'de su kesintileri son bulacak. ve yaklaşık 200 milyon TL'lik bir bedelle Manisa'nın en prestijli projelerinden biri gerçekleşiyor. Alaşehir halkı adına, hemşehrilerim adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e ve MASKİ Genel Müdürümüze ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA