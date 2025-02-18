Albaraka Türk'ün Hat Sanatı Sergisi Trabzon'da - Son Dakika
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Ekonomi

Albaraka Türk'ün Hat Sanatı Sergisi Trabzon'da

Albaraka Türk, 'Baş Tacı Dünya Mirası' sergisiyle Trabzon'da 61 hat eserini sanatseverlerle buluşturdu.

18.02.2025 11:17
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Albaraka Türk'ün, Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması'nda farklı kategorilerde dereceye giren eserleri bir araya getirdiği "Baş Tacı Dünya Mirası" sergisi, Trabzon'da sanatseverlerle buluştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması ile geleneksel kültür mirasının geleceğe aktarılmasına katkı sağlıyor.

Albaraka Türk'ün "Baş Tacı Dünya Mirası" sergisi, Erzincan'dan sonra Trabzon'da sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında, 31 Mart'a kadar Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek sergide, bankanın hat ve tezhip koleksiyonundan seçmelerle 61 parça seçkin esere yer verildi.

"Hat sanatına destek olmanın bizim için özel bir anlamı var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, Türkiye'nin ilk katılım bankası olarak, faaliyetlerini ve stratejilerini öncü bankacılık vizyonuyla belirlediklerini kaydetti.

"Bizim için 'Öncü Bankacılık' vizyonu, finansal hizmetlerimiz dışında insana ve topluma değer katan her adımımızda örnek olmayı ifade ediyor." görüşlerini kaydeden Emeç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu vizyonun bize kazandırdığı hassasiyetle geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş nadide sanatlardan biri olan hat sanatına destek olmanın bizim için özel bir anlamı var. Albaraka Türk olarak, hat sanatındaki en çeşitli koleksiyonlardan birine sahip olmaktan ve birbirinden değerli 61 seçkin parçayı Trabzon'daki sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçmişten günümüze aktarılan bu değerli mirasın geleceğe aktarılmasına bir nebze olsun katkı sağlayabilmek amacıyla düzenlediğimiz bu serginin daha çok kişiye ulaşması için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk'ün Hat Sanatı Sergisi Trabzon'da - Son Dakika

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