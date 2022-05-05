Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı - Son Dakika
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Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı

05.05.2022 12:40

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından ekonomiyi yorumlayan Babacan, "Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilk yorum ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"DEVA İKTİDARINDA ÜCRETLER ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) paylaşımlarını retweetleyen Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Bağımsız araştırmacılara göre %156'ya, #TÜİK'e göre %70'e yükselen #enflasyon oranları bunun ispatı. DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek."" ifadesini kullandı.

Babacan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum: Çalışarak para kazananların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz
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Türkiye İstatistik Kurumu, Deva Partisi, Ali Babacan, Enflasyon, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı - Son Dakika
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