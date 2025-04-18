Aliağa'nın Ulaşım Altyapısına Acil İhtiyaç - Son Dakika
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Ekonomi

Aliağa'nın Ulaşım Altyapısına Acil İhtiyaç

Aliağa\'nın Ulaşım Altyapısına Acil İhtiyaç

ALTO Başkanı Ertürk, Aliağa'nın sürdürülebilir gelişimi için ulaşım master planı talep etti.

18.04.2025 12:50
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Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa limanlarının ve sanayi bölgesinin yetersiz olan ulaşım altyapısının, liman fonksiyonlarına ve fabrikalardaki üretim kapasitesine uygun hale getirilmesinin bölgenin sürdürülebilir gelişimi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Aliağa'nın bütüncül bir ulaşım master planına ihtiyacı var" dedi.

ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un başkanlığında düzenlenen 4. Lojistik Koordinasyon Kurulu ve 5. Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu toplantısına katıldı. Burada konuşan ALTO Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa limanlarının ve sanayi bölgesinin yetersiz olan ulaşım altyapısının, liman fonksiyonlarına ve fabrikalardaki üretim kapasitesine uygun hale getirilmesinin bölgenin sürdürülebilir gelişimi için çok önemli olduğunu ifade ederek, sanayi ve limanlar bölgesinin bütüncül olarak ele alınıp, ulaşım master planının hayata geçirilmesini talep etti.

"Aliağa, ülkenin demir çelik ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılıyor"

Sunumla ilgili değerlendirmede bulunan Ertürk, "Aliağa limanları 80 milyon tonun üzerinde bir hacimle Türkiye'de en fazla yük elleçlemesini yapan limanı, konteynerde Türkiye genelinde üçüncü, gelen gemi sayısında ise ikinci konumda. Aliağa, ülkenin demir çelik ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılıyor. Yine ülkemizin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'i Aliağa'daki rafinerilerden karşılanıyor. Bölgemiz, jeostratejik potansiyeli ile yalnızca İzmir'in değil tüm Ege Bölgesi'nin ve bölge civarındaki illerin ihracat ve ithalat ihtiyaçlarını karşılıyor. Limanlar ve sanayi bölgemiz sahip olduğu potansiyel ile hızla büyüyor. Hızlı büyümenin akabinde bölgemizde bazı sıkıntılarımız da bulunuyor. Aliağa'nın hinterlandı çok geniş. Birçok kentten sanayiciler, ürettikleri ürünleri Aliağa'dan çıkarmaya çalışıyor. Çünkü biz ülkenin en önemli giriş ve çıkış kapılarından biriyiz. Ama bölgemizdeki ulaşım ağının var olan yoğunluğa cevap verememesi sağlayabileceğimiz hizmetleri kısıtlıyor. Bugüne kadar palyatif ve bütüncül olmayan parçacıl çözümlerle süreç ilerledi. Aliağa'nın bütüncül olarak ele alınarak, önümüzdeki 40-50 yıllık lojistik ve altyapı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bütüncül bir ulaşım master planına ihtiyacı var. Bölgedeki gelişimi sürdürülebilir hale getirebilmek için gelişime giden yoldaki sorunların kurumlar arası birliktelik içerisinde iyi irdelenmesi ve bu sorunlara birlikte çözümler üretilmesi amacıyla Sayın Bakan Yardımcımız Enver İskurt başkanlığında toplantımızı gerçekleştirerek bölge bazında bütüncül bir ulaşım master planı talebimizi ilettik. Talebimizle ilgili çalışmalar başlatılacak. Bölgemizde bulunan tüm paydaşların koyacakları katkı sonucunda sorunlarımızı aşacağımıza inancımız tam. Ben bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt başta olmak üzere toplantıda bulunan tüm kurul üyelerine odamız ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Aliağa, Ulaşım, Çevre, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aliağa'nın Ulaşım Altyapısına Acil İhtiyaç - Son Dakika

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