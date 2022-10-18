Aliağa, sanayinin yanında tarımda da ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Aliağa, sanayinin yanında tarımda da ülke ekonomisine katkı sağlıyor

18.10.2022 16:22
Aliağa, sanayinin yanında tarımda da ülke ekonomisine katkı sağlıyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki hasat şenliğinde, protokol üyeleri ve vatandaşlarında katılımıyla zeytinler toplandı, toplanan zeytinlerin bekletilmeden sıkımı yapıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki hasat şenliğinde, protokol üyeleri ve vatandaşlarında katılımıyla zeytinler toplandı, toplanan zeytinlerin bekletilmeden sıkımı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Aliağa ilçesinin sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirterek, "İlçedeki 115 bin dekar tarımsal arazinin 48 bin dekarlık alanında zeytin üretimi yapılıyor" dedi.

Sanayi kenti olarak bilinen Aliağa ilçesinde, zeytin hasadının başlaması nedeniyle şenlik düzenlendi. Çaltılıdere Mahallesi'ndeki şenlik çerçevesinde, protokol üyeleri ve vatandaşlarında katılımıyla zeytinlerin hasadı yapıldı. Ağaçlardan toplanan zeytinlerin daha sonrada bekletilmeden sıkımı yapıldı.

115 bin dekarlık arazinin 48 bin dekarında zeytin üretimi var

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Aliağa ilçesinin sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu, ilçede bulunan 115 bin dekar tarımsal arazinin 48 bin dekarlık alanında zeytin üretimi yapıldığını söyledi.

Aksakal, "Tarımsal arazimizin nerdeyse yarısının zeytin üretimi yapıldığı için ilçemizdeki tarımsal üretimindeki payı büyüktür. Üretimi hem sofralık hem de yağlık zeytin üzerinde yapılmaktadır. Zeytin yağlarımızın düşük dizemli, lezzetli olması ve özellikle sofralık zeylimizde iri taneli, etlik olmasından dolayı il ve ilçe dışındaki firmalar tarafından rağbet görmektedir. Şu anda bulunduğumuz alanda yer alan, ilçe ve il dışından gelen zeytin elekçilerin sofralık zeytinimizin kalitesini ve tercih ediliyor olmasının bir kanıttır; ayrıca ilçemizde 8 adet zeytin yağ fabrikası ve sofralık üretim paketleme tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerimizde üretilen ürünler, yurt içine ve hatta yurt dışında dünyanın birçok noktasına ihraç edilmektedir. Hasat şenliğimizin düzenleme sebeplerinden biride geçen sene kurduğumuz demanstrasyon ile gübre denemesini sizlerle paylaşmaktır" dedi.

"İzmir'de 20 milyonun üstünde zeytin ağacı vardır"

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de, "150 den fazla bitkisel üretim çeşitliliği olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. 30 ilçesi ile beraber bir tarafta Küçük Menderes Havzası içerisinde; mısırı, kestanesi, inciri; bir tarafta yarımadası dediğimiz, içerisinde, dağlarında taşlarında yetişen adına festivaller düzenlenen; otları, Şevketi Bostanı, Ekinezyası, tıbbi aromatik bitkileri, nergisi derken bir tarafta Bakırçay Havzası içerisinde; tahılların, arpanın, buğdayın, pamuğun, tıbbi, aromatik, bitkilerin her türlü çeşitliliğini bulabileceğimiz; ama bütün bu coğrafyanın her metrekaresinde de zeytin dediğimiz hakikaten İzmir'de medeniyetle beraber var olan, neredeyse anıtsal bir ağaç haline dönüşmesi gereken bir üründen bahsediyoruz. 20 milyonun üstünde İzmir'de zeytin ağacı vardır. 25 milyona doğru giden bir varlıktan bahsediyoruz. Gerçekten sadece İzmir'de değil, İzmir'in her ilçesinde hatta her bölgesinde farklı bir aromaya, farklı bir tada, içerisinde barındırmış oldukları değerlere sahip bir üründen bahsediyoruz. Aslında çok fazla tanıtılmamış ya da çok fazla anlatılmamış" şeklinde konuştu.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise Aliağa ilçesinde, tarım yapılan alanların yüzde 50'sinde zeytin üretimi yapıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sofralık zeytin ayıklama eleklerinin bulunduğu alanı gezdi. Daha sonra ise "Zeytinyağlı Ev Yemekleri Yarışması" düzenlendi. Yarışmalara dereceye girenlere ise hediyeleri protokol tarafından takdim edildi.

Öte yandan Çaltılıdere Mahallesi'ndeki etkinliğin ardından, Hacı Ömerli Mahallesi'nde de demonstrasyon alanındaki zeytinlerin hasadı yapıldı.

Düzenlenen programlara ayrıca; Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü M. Ömür Avcı, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Aliağa, Zeytin, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aliağa, sanayinin yanında tarımda da ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

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