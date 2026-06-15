Alimentec 2026 Fuarı Kolombiya\'da Tamamlandı

Kolombiya'da çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla düzenlenen Latin Amerika'nın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri olan "Alimentec 2026 Fuarı" yüksek bir katılımla tamamlandı.

Başkent Bogota'daki Corferias fuar alanında organize edilen ve 4 gün süren uluslararası Alimentec Fuarı, binlerce ziyaretçinin katılımıyla sona erdi.

Fuarda kahve, kakao, çikolata, bisküvi ve unlu mamuller sektöründen şirketlerin yanı sıra Amazon meyvelerinden ürün imal eden firmalar da yer aldı.

Kolombiya basınına göre, Alimentec Fuarı katılımcı şirketlerin yeni iş bağlantıları kurmasına ve küresel pazarlara erişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

İhracat, yatırım ve ekonomik çeşitliliği geliştirmeyi amaçlayan fuarda sağlıklı gıdalar, daha az işlenmiş ürünler, sürdürülebilir üretim ile yerel ve premium ürünler öne çıktı.

Yaklaşık 700 şirketin katıldığı fuarda, 40 farklı ülkeden firmalar ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Organizatörler, 4 gün süren etkinliğin 40 bini profesyonel ziyaretçiyi ağırladığını, bu rakamın günlük ortalama 10 bin ziyaretçiye karşılık geldiğini ifade etti.

Türk stantlarına "yoğun" ilgi

Fuar boyunca yerli ve yabancı ziyaretçiler Türk stantlarına yoğun ilgi gösterirken, ürünler de büyük beğeni topladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Sevinç, Alimentec fuarına 5. kez katıldıklarını belirtti.

Latin Amerika'yı "kilit pazarlardan" biri olarak gördüklerini dile getiren Sevinç, şunları söyledi:

"Her geçen gün ihracatımızın arttığı bir bölge. Gıda ürünlerinde geçen yıl Latin Amerika'ya 450 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ihracatımız Orta Doğu'daki savaş sebepli petrol fiyatlarının artmasıyla lojistik fiyatlarındaki artışlardan dolayı birçok bölgede yavaşlasa da, bunun düzelmesiyle daha da artacağına inanıyoruz. Fuarın yanı sıra bölgenin önemli zincir marketleri ve büyük alıcı firmaları ile beraber firmalarımız için B2B görüşmeler organize ettik."

Kolombiya'yı oldukça önemsediklerini aktaran Sevinç, "Gıda ürünleri yelpazesini de arttırabilmek için, ticaret müşavirimizin de destekleriyle görüşmeler gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Nimbus Gıda temsilcisi Melike Akıncı, Kolombiya'daki Alimentec Fuarı'na ilk kez katıldıklarını belirterek, Türk ürünlerine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Görüştükleri firmalara değinen Akıncı, "Toptancılar, dağıtıcılar ve Türk ürünlerine olan yoğun ilgi çok fazla. Alimentec Fuarı'ndan oldukça verimli sonuçlar alma yolunda ilerliyoruz. Yaklaşık firmamız 12 yıldır 45 ülkeye ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemize katma bir değer kazandırmaya çalışıyoruz"

Ak Nişasta Ticari Direktörü Gökhan Göksu da fuarın beklediklerinden iyi geçtiğini kaydederek, "Latin Amerika'nın çeşitli ülkelerinden gelen çok sayıda üretici ve tüccar var. Bize hizmet sağlayan İHBİR'e ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Fuarlara katılarak farklı farklı ürünlerimizi de sunarak ülkemize katma bir değer kazandırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Alimentec Fuarı'na Saray bisküvi, Ak Nişasta, Anl, Ceremony, Ever Green, Mutlu makarna, Nimbus, Altunkaya ve Elvan firmalarınını katıldığını ifade etti. ??????