Alimentec 2026 Fuarı Kolombiya'da Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alimentec 2026 Fuarı Kolombiya'da Tamamlandı

Alimentec 2026 Fuarı Kolombiya\'da Tamamlandı
15.06.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Alimentec 2026 Fuarı, yeni iş bağlantıları hedefli.

Kolombiya'da çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla düzenlenen Latin Amerika'nın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri olan "Alimentec 2026 Fuarı" yüksek bir katılımla tamamlandı.

Başkent Bogota'daki Corferias fuar alanında organize edilen ve 4 gün süren uluslararası Alimentec Fuarı, binlerce ziyaretçinin katılımıyla sona erdi.

Fuarda kahve, kakao, çikolata, bisküvi ve unlu mamuller sektöründen şirketlerin yanı sıra Amazon meyvelerinden ürün imal eden firmalar da yer aldı.

Kolombiya basınına göre, Alimentec Fuarı katılımcı şirketlerin yeni iş bağlantıları kurmasına ve küresel pazarlara erişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

İhracat, yatırım ve ekonomik çeşitliliği geliştirmeyi amaçlayan fuarda sağlıklı gıdalar, daha az işlenmiş ürünler, sürdürülebilir üretim ile yerel ve premium ürünler öne çıktı.

Yaklaşık 700 şirketin katıldığı fuarda, 40 farklı ülkeden firmalar ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Organizatörler, 4 gün süren etkinliğin 40 bini profesyonel ziyaretçiyi ağırladığını, bu rakamın günlük ortalama 10 bin ziyaretçiye karşılık geldiğini ifade etti.

Türk stantlarına "yoğun" ilgi

Fuar boyunca yerli ve yabancı ziyaretçiler Türk stantlarına yoğun ilgi gösterirken, ürünler de büyük beğeni topladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Sevinç, Alimentec fuarına 5. kez katıldıklarını belirtti.

Latin Amerika'yı "kilit pazarlardan" biri olarak gördüklerini dile getiren Sevinç, şunları söyledi:

"Her geçen gün ihracatımızın arttığı bir bölge. Gıda ürünlerinde geçen yıl Latin Amerika'ya 450 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ihracatımız Orta Doğu'daki savaş sebepli petrol fiyatlarının artmasıyla lojistik fiyatlarındaki artışlardan dolayı birçok bölgede yavaşlasa da, bunun düzelmesiyle daha da artacağına inanıyoruz. Fuarın yanı sıra bölgenin önemli zincir marketleri ve büyük alıcı firmaları ile beraber firmalarımız için B2B görüşmeler organize ettik."

Kolombiya'yı oldukça önemsediklerini aktaran Sevinç, "Gıda ürünleri yelpazesini de arttırabilmek için, ticaret müşavirimizin de destekleriyle görüşmeler gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Nimbus Gıda temsilcisi Melike Akıncı, Kolombiya'daki Alimentec Fuarı'na ilk kez katıldıklarını belirterek, Türk ürünlerine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Görüştükleri firmalara değinen Akıncı, "Toptancılar, dağıtıcılar ve Türk ürünlerine olan yoğun ilgi çok fazla. Alimentec Fuarı'ndan oldukça verimli sonuçlar alma yolunda ilerliyoruz. Yaklaşık firmamız 12 yıldır 45 ülkeye ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemize katma bir değer kazandırmaya çalışıyoruz"

Ak Nişasta Ticari Direktörü Gökhan Göksu da fuarın beklediklerinden iyi geçtiğini kaydederek, "Latin Amerika'nın çeşitli ülkelerinden gelen çok sayıda üretici ve tüccar var. Bize hizmet sağlayan İHBİR'e ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Fuarlara katılarak farklı farklı ürünlerimizi de sunarak ülkemize katma bir değer kazandırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Alimentec Fuarı'na Saray bisküvi, Ak Nişasta, Anl, Ceremony, Ever Green, Mutlu makarna, Nimbus, Altunkaya ve Elvan firmalarınını katıldığını ifade etti. ??????

Kaynak: AA

Latin Amerika, Kolombiya, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alimentec 2026 Fuarı Kolombiya'da Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Takımın yıldızıydı Beşiktaşlıları üzecek ayrılık haberi Takımın yıldızıydı! Beşiktaşlıları üzecek ayrılık haberi
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran’da İsviçre’de ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de
Trump’tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama
Tarihi anlaşma 3 ülkenin katkılarıyla şekillendi: Pakistan Başbakanı’ndan Türkiye’ye özel övgü Tarihi anlaşma 3 ülkenin katkılarıyla şekillendi: Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye özel övgü
Japonya, Hollanda’nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
İran: 60 günlük sürede yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması müzakere edilecek İran: 60 günlük sürede yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması müzakere edilecek

21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
20:59
Büyük sürpriz İspanya, Yeşil Burun Adaları’nı yenemedi
Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi
20:27
Herkes bu çocuğu konuşuyor Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş
Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş
20:13
CHP’den AK Parti’ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya neşterli saldırı girişimi
CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi
20:09
ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda bir ilk
ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk
19:53
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
19:42
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı
19:22
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor
Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
19:19
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
18:48
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 21:24:27. #7.13#
SON DAKİKA: Alimentec 2026 Fuarı Kolombiya'da Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.