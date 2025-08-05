ALJ Türkiye'den Fidan Dikimi Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

ALJ Türkiye'den Fidan Dikimi Projesi

ALJ Türkiye\'den Fidan Dikimi Projesi
05.08.2025 10:11
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ALJ Türkiye, her araç satışı için 10 fidan dikecek, 1,4 milyon fidan hedefliyor.

ALJ Türkiye, bünyesinde yer alan Toyota, Lexus ve BYD markalarından satılan her bir araç için 10 fidan dikimini içeren sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ALJ Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve son yıllarda artan orman yangınlarında kaybedilen ormanlık alanların yeniden oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Bu kapsamda, şirket bünyesinde yer alan Toyota, Lexus ve BYD markalarından satılan her araç için 10 fidan dikilecek. Böylece, bir yıl içinde satılacak araçlarla 1,4 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

ALJ Türkiye, bu ağaç seferberliğini OGEM-VAK işbirliğiyle gerçekleştirecek ve her yıl Türkiye'nin yeşillendirilmesine önemli katkılar sağlayacak.

OGEM-VAK'ın Türkiye genelinde belirlediği ağaçlandırma ihtiyacı planı kapsamında, toprak yapısına, bitki örtüsüne, ağaç türüne ve dikim zamanlamasına göre fidan dikimleri yapılacak.

Fidanların dikimini gerçekleştirecek vakıf, ağaçların türüne göre 3 ila 5 yıllık süre boyunca ağaçların bakımını da üstlenecek. Bu sayede, fidanların ekolojik bağımsızlığına ulaşması sağlanacak ve tutmayanların yerine yenileri dikilecek. Böylece, Türkiye'nin gelecek nesilleri için kalıcı yeşil alanlar bırakılacak.

Türkiye'nin farklı yerlerinde ihtiyaçlara göre gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşacak ormanlar, yaban hayatına da ev sahipliği yapacak. ALJ Türkiye'nin ağaçlandırma seferberliğinde tercih edilen ağaçların yaklaşık yüzde 10'u meyve ağaçlarından oluşacak. Bu yeni ormanların, yaban hayvanları için yaşam ve besin kaynağı olması ve ağaçlandırma hareketinin yanı sıra yeni bir ekosistemin oluşmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Kampanyanın süre sınırı bulunmuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen ALJ Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, bu kampanyanın şirket bünyesinde satılan tüm araç markaları için sürekli uygulanacağını, bu sayede Türkiye genelinde her sene bir milyonun üzerinde ağaç dikileceğini belirtti.

Son yıllarda olumsuz etkileri daha sık yaşanan iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en verimli yollarından bir tanesinin ağaçlandırmayı arttırmak olduğunu aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Her yıl binlerce dönüm ormanlık alanımızı maalesef korkunç yangınlarla kaybediyoruz. Ağaç azaldıkça yağmurlar azalmakta. Erozyon ve sel başta olmak üzere her yıl birçok felaketin gerçekleştiğini üzüntüyle yaşamaktayız. ALJ Türkiye olarak bu konuda bir çalışma yapmak ve tüm sektörlere ilham verecek bir seferberlik başlatmak istedik. İş yaptığımız bu topraklara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz."

Bozkurt, bu ağaçlandırma seferberliğini gerçekleştirerek bir yıl içerisinde Türkiye'ye yaklaşık 1000 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yakın zamanda yaşanan orman yangınlarına değinen Bozkurt, "55 hektar orman alanı kaybettiğimiz Karabük'teki yangın da bunlardan biriydi. Bir yılda dikeceğimiz fidan, Karabük'te yanan ormanın yaklaşık 14-15 katı büyüklüğünde olacak. Araç satışıyla dikilecek ağaçlar, otomobillerin üretiminden kullanımına kadar çevreye verdiği zararı da büyük oranda kompanse edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğaya yatırım yapmaktan başka şansımız yok"

Bozkurt, başlatılan ağaç seferberliğinin sadece ALJ Türkiye ile sınırlı kalmamasını arzu ettiklerini, farklı sektörlerden firmaların da katılımıyla her sene 50-100 milyon ağaç seviyesine ulaşmanın mümkün olabileceğini kaydetti.

Dikkat edilmesi gereken en önemli hususun, bu tür kampanyaların sonuca ulaşması ve sürekliliğinin sağlanması olduğunu, bu nedenle OGEM-VAK ile çalışmaya karar verdiklerini aktaran Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir projede önem, sadece ilgili STK'ya fidan ücretini ödemek değil, ağaçların ülkenin doğru bölgelerine, doğru ağaç türlerinden dikilmesini sağlamak ve devam eden yıllarda, bu ormanların korunduğunu da takip etmek. Biz, tam da bu şekilde bir organizasyonla çalışıyoruz ve bu kampanyayı her yıl aksatmadan devam ettirecek şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu konuda tüm firmalara ve tüm sektörlere de seslenmek istiyorum. Gelin, artık ülkemizi yeni ormanlara kavuşturalım. Yoksa önümüzdeki yıllarda başta su sorunu olmak üzere, birçok zorlukla karşı karşıya kalacağız. Çocuklarımıza nefes alınabilir bir gelecek bırakmak istiyorsak, doğaya yatırım yapmaktan başka şansımız yok."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Tarım, Çevre, Yaşam, Lexus, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ALJ Türkiye'den Fidan Dikimi Projesi - Son Dakika

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