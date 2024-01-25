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ALKÜ, Gündoğmuş'ta spor ve doğa turizmi merkezi kuruyor - Son Dakika
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ALKÜ, Gündoğmuş'ta spor ve doğa turizmi merkezi kuruyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Gündoğmuş ilçesinde spor ve doğa turizminin merkezi olacak bir proje olan AREKÇAM'ı kurmak için çalışmalara başladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'i ziyaret ederek projenin detaylarını paylaştı. Proje kapsamında yürüyüş, koşu, paraşüt, bisiklet, tırmanış, kano ve mağaracılık gibi etkinliklerin yer alacağı bir merkez kurulacak. Bu merkezin Türkiye'de ilk olacağı belirtilirken, Gündoğmuş'un spor ve sağlık turizmi açısından cazibe merkezi haline geleceği vurgulandı.

ALKÜ, Gündoğmuş\'ta spor ve doğa turizmi merkezi kuruyor
25.01.2024 - 15:13,
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından Gündoğmuş'a kurulması planlanan ve bünyesinde yürüyüş, koşu, paraşüt, bisiklet, tırmanış, kano ve mağaracılık etkinliklerinin yer alacağı AREKÇAM saha incelemesi yapıldı.

Turizm, sağlık ve spor alanında yaptığı projelerle Akdeniz Bölgesi'nde önemli gelişmeleri başlatan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), spor ve doğa turizminde Türkiye'de ilk olacak proje için kolları sıvadı. ALKÜ tarafından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine spor ve doğa turizminin merkezi olacak AREKÇAM kuruluyor. Kurulması planlanan merkez için girişimleri başlatan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Dr. Kağan Kurnaz ile birlikte Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'i makamında ziyaret etti. Ziyarette; ALKÜ AREKÇAM bünyesindeki yürüyüş, koşu, paraşüt, bisiklet, tırmanış, kano ve mağaracılık etkinlikleri ile bölgenin cazibe merkezi haline geleceği ve böyle bir merkezin Türkiye'de ilk olacağı dile getirildi. Çeşitli protokollerle Alanya başta olmak üzere Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Gazipaşa ilçelerinin spor turizmi potansiyelinin hayata geçirilmesi hakkında fikir birliğine varıldı. Toplantı sonrasında Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren eşliğinde Gündoğmuş'ta merkez için verilebilecek yerlerin incelemeleri yapıldı.

"Türkiye'de ilk olacak"

Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in davetine teşekkür ederek ALKÜ'nün spor, sağlık ve turizmde bölgesel odaklı önemine işaret etti. Rektör Türkdoğan, bu faaliyetlerin dünya çapında öncü bir değer olacağını ve çeşitli iş birlikleriyle de kısa vadede sonuç alınacağını dile getirdi. Toplantının devamında Türkdoğan yaptığı konuşmada, "Kurulacak merkez; alanında ilk ve öncü olması bakımından sadece Alanya, Gündoğmuş ve çevre ilçelerde değil; Antalya ilinde, Akdeniz Bölgesi'nde ve sonra da tüm Türkiye genelinde işlevsel olabilecek bir yapıda olacak. Merkezin kurulmasıyla birlikte ALKÜ AREKÇAM, Akdeniz Bölgesi ve ülkemize yeni bir soluk getirecek. Türkiye'de ilk olacak projeye verdikleri destekten dolayı Başkanımız Sayın Mehmet Özeren'e teşekkür ederim" dedi. Rektör yardımcıları da toplantıda kurulması planlanan etkinlik alanlarına ilişkin olabilecek risk ve problemlerin çözümüne yönelik bilgiler aktararak disiplinler arası çalışmaların önemine işaret ettiler.

"Gündoğmuş cazibe merkezi olacak"

Merkezle birlikte spor ve sağlık turizmi konularındaki sorunların çözümüne yardımcı olmasının hedeflendiğini söyleyen Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş; spor turizmi-sağlık turizmi başta olmak üzere ekoturizm, agroturizm, bitki-botanik, tarih, coğrafya, orman ürünleri ve jeoloji gibi birçok alanda uygulamaların özel sektör ve kamu iş birliği ile multidisipliner çalışmaların gerçekleştirileceğine vurgu yaptı. Dr. Kağan Kurnaz ise "Kırsal Bölgelerin Spor Turizmi ile Kalkındırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi" konulu doktora tezinin çıktıları hakkında detaylı bilgi verdi. Spor turizmi açısından önemli bir destinasyon olan Gündoğmuş'un, Alanya ile bağlantılı olarak cazibe merkezi haline geleceğine ilişkin kurulacak merkezin öneminden bahsetti.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, açılması planlanan merkezin ilçede son derece önemli olduğunu ifade edip hem turistler hem de bölge halkı açısından karşılıklı gelişimlerin olacağına vurgu yaptı. Başkan Özeren, merkezin kurulması için tam destek sağlayacaklarını söyleyerek projenin bölge ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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