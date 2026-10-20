Allianz raporu aşırı hava olaylarının maliyetini 184 milyar avro olarak belirledi - Son Dakika
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Allianz raporu aşırı hava olaylarının maliyetini 184 milyar avro olarak belirledi

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Allianz İklim Ekonomisi Raporu 2026'ya göre geçen yıl aşırı hava olaylarının küresel ekonomik maliyeti 184 milyar avro oldu. Toplam kayıpların yüzde 38'i sigorta kapsamında kalırken yaklaşık 115 milyar avroluk sigorta koruma açığı oluştu.

Allianz Research ve Allianz Trade, iklim değişikliğinin ekonomik etkilerini makroekonomik göstergeler üzerinden inceleyen Allianz İklim Ekonomisi Raporu 2026'nın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez hazırlanan ve yıllık olarak yayımlanması planlanan rapor, iklim riskinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve finansal bir risk haline geldiğini ortaya koyuyor.

Geçen yıl verilerini değerlendiren ve 2026'daki gelişmeleri analiz eden rapor, 2027'ye dair öngörülerde de bulunuyor.

Özellikle sigorta sektörü ve finansal piyasalar için iklim kaynaklı felaketlerin sıklığı ve şiddetindeki artışın, hasar maliyetleri ve prim fiyatlandırması üzerinde doğrudan etkisi olacağı belirtiliyor.

Rapora göre, geçen yıl aşırı hava olaylarının küresel ekonomik maliyeti 184 milyar avro oldu. Söz konusu rakam 2024'e göre yüzde 32 daha düşük olsa da 2000-2019 dönemindeki uzun vadeli ortalamanın yüzde 20 üzerinde kaldı.

Ayrıca 2020-2025 döneminde yıllık ortalama ekonomik kayıp 237 milyar avroya ulaşarak önceki döneme göre yüzde 54 arttı.

Sigortalı kayıplar 2025'te yaklaşık 69 milyar avro olurken, toplam ekonomik kayıpların yüzde 38'i sigorta kapsamında kaldı. Böylece yaklaşık 115 milyar avroluk sigorta koruma açığı oluştu.

El Nino 2027'de 395 milyar avroluk ekonomik kayba yol açabilir

Allianz Research'ün 144 ekonomi için gerçekleştirdiği modellemeye göre, güçlü bir El Nino'nun 2027'de 395 milyar avro net ekonomik çıktı kaybına yol açabileceği tahmin ediliyor.

Bu kayıp, söz konusu ekonomilerin öngörülen GSYH'sinin yüzde 0,24'üne karşılık geliyor. Çin, ABD ve Hindistan'ın toplam kaybın yaklaşık yüzde 60'ını üstlenmesi bekleniyor.

El Nino'nun ekonomik etkilerinin fiyatlar üzerinden de hissedilebilir olacağı tahmin edilirken, modellemeye göre küresel manşet enflasyonun 0,42 puan, gıda enflasyonunun ise 0,65 puan artması bekleniyor. Avrupa Birliği genelinde net ekonomik çıktı kaybının yaklaşık 21 milyar avroya, manşet enflasyondaki artışın ise 0,31 puana ulaşabileceği öngörülüyor.

Allianz Research, iklim politikalarında odağın afet sonrasında hasarı karşılamaktan önceden dayanıklılık oluşturmaya kaydırılması gerektiğine dikkati çekiyor.

Raporun ülke bazlı analizinde Türkiye de dikkati çeken ülkeler arasında yer alıyor. Allianz Research, ülkelerin iklim riskini Climate Change Score ve Climate Stress Score olmak üzere iki göstergeyle değerlendiriyor.

Türkiye, iklim değişiminin tarihsel koşullardan ayrıştığı ve mevcut iklim stresinin yüksek seyrettiği ülkeler arasında gösteriliyor.

Raporun temelini, Allianz Research ve Earthian AI işbirliğiyle geliştirilen ClimRad (Climate Data Radar) platformu oluşturuyor.

Platform, iklim göstergelerini, doğal afet kayıplarını ve ekonomik modellemeyi bir araya getirerek sıcaklık değişimleri, sıcaklık stresi ve kuraklığın ekonomik büyüme, sıcaklık değişimlerinin ise manşet ve gıda enflasyonu üzerindeki etkilerini analiz ediyor.

Kaynak: AA
SigortaEkonomiFinansÇevreSon Dakika

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