Allianz Türkiye'ye Eşitlik Ödülü

Ekonomi

Allianz Türkiye, kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği AllWonders projesiyle Best Business Awards'ta "Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Girişimi/Programı" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, dünyanın dört bir yanından şirketlerin farklı kategorilerdeki en iyi uygulamalarının ödüllendirildiği Best Business Awards'ta, kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, eşitlik, sosyal çeşitlilik ve kapsayıcılık konularını kurumsal sosyal vatandaş anlayışıyla bütüncül olarak ele aldıklarını belirtti.

Özel, Allianz Türkiye olarak tüm dünyada sosyal çeşitliliğin, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin en güçlü savunucularından biri olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allianz Küresel Kapsayıcılık Konseyi'nin sorumluluğunda bulunan ve Allianz Yönetim Kurulu'na raporlanan Allianz Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Stratejisi, bizim en önemli kılavuzlarımızdan biri. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) sektördeki ilk imzacısıyız. Ayrıca cinsiyet eşitliği yaklaşımımızla dünya genelinde kabul gören bir değerlendirmeyle verilen 'Cinsiyet Eşitliğinin Ekonomik Getirisi' (EDGE) Move Sertifikası'nı ikinci kez almaya hak kazanan ilk ve tek finans şirketi olmaktan da gurur duyuyoruz."

"Yıllardır her adımımızı, sürdürülebilir değer yaratma modelimizin ışığında atıyoruz"

Allianz ekosisteminde cinsiyetten bağımsız, destekleyici bir çalışma kültürü oluşturduklarını vurgulayan Özel, bu kapsamda "#HERo" programı ile farkındalık ve eşitlik seminerleri düzenlediklerini ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini anlattı.

Özel, sektörün ilk kurumsal üniversitesi olan Allianz Türkiye Akademi'nin (ATA) sunduğu eğitim ve gelişim çözümleriyle çalışanların, acentelerin ve genç yeteneklerin gelişimine katkı sağladığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Allianz'ın kapsayıcı ve çeşitliliklere saygı duyan kültürünü organizasyonun dışına da yansıtmak, kadın istihdamına katkıda bulunmak ve nitelikli iş gücü kaynağı kısıtlarına alternatif bir kanal geliştirebilmek amacıyla 2022'de Allianz Türkiye Yetenek Kazanımı ekibimizin girişimiyle AllWonders girişimini hayata geçirdik. AllWonders girişimiyle kariyerine çeşitli sebeplerle en az bir yıl ara vermiş kadınların yeniden iş hayatına kazandırılmasını, iş hayatına sanki hiç ara vermemiş gibi hızlı adaptasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yıllardır her adımımızı, sürdürülebilir değer yaratma modelimizin ışığında atıyoruz. AllWonders girişimimizle de kadınların yarınlara umutla bakması için yanlarında olmaktan ve elimizden gelen katkıyı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."