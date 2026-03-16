Alman Demir Yolları 156 milyon avro tazminat ödedi

16.03.2026 15:34
Alman Demir Yolları, rötar ve iptaller nedeniyle yolculara 156,1 milyon avro tazminat ödedi.

Alman Demir Yolları'nın (Deutsche Bahn) geçen yıl yaşanan yoğun rötar ve sefer iptalleri nedeniyle yolcularına toplam 156,1 milyon avro tazminat ödediği açıklandı.

Alman Demir Yolları Uzun Mesafe Taşımacılığı Bölüm Başkanı Michael Peterson, Süddeutsche gazetesine verdiği röportajda, ödenen tazminat miktarının 2019 yılına kıyasla üç katına çıktığını belirtti.

Geçen yıl ödenen 156,1 milyon avro tazminatın, grevlerin damga vurduğu 2024 yılına göre yaklaşık 41 milyon avro daha düşük olduğunu kaydeden Peterson, tutardaki bu nispi düşüşü, geçen yıl grev gibi "olağanüstü olayların" yaşanmamasına bağladı.

Peterson, bu tazminatların Alman Demir Yolları üzerinde ciddi bir mali yük oluşturduğunu vurguladı.

Mevcut durumu "zorlayıcı" olarak nitelendiren Peterson, rötarların yüzde 80 ile yüzde 90'ının doğrudan altyapı sorunlarından kaynaklandığını ifade etti.

Altyapının "perişan halde" olduğunu dile getiren Peterson, "Bu yıl, geçen yıla oranla 2 bin artışla toplam 28 bin şantiyede çalışma yürüteceğiz. Haftalarca süren hat kapatmaları, çift haneli milyon avrolara varan gelir kayıpları anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Peterson, ayrıca 49 avroluk "Almanya Bileti"nin (Deutschlandticket) uzun mesafe taşımacılığını olumsuz etkilediğini ve yaklaşık 15 milyon yolcunun bu nedenle şehirler arası trenleri tercih etmediğini belirtti.

Geçen yıl 2,3 milyar avro zarar etti

Öte yandan, uzun mesafe taşımacılığındaki aksaklıklar devlet iştiraki olan Alman Demir Yolları'nı geçen yıl derin bir mali krize sürükledi.

Kronikleşen dakiklik sorunu sebebiyle planlanan büyüme hedeflerine ulaşılamazken Alman Demir Yolları'nın 2025 yılı net zararı 2,3 milyar avroya ulaştı. Borç yükü altındaki Alman Demir Yolları, 2024 yılını 1,8 milyar avro zararla kapatmıştı.

Geçen yıl uzun mesafe trenlerindeki doluluk oranı, Kovid-19 salgını öncesindeki yüzde 56 seviyesinden yüzde 48'e geriledi.

Alman Demir Yolları yönetimi, öncelikli hedeflerinin doluluk oranlarını yeniden salgın öncesi seviyelere çekmek olduğunu yineledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Ulaşım

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
