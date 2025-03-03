Alman Sanayi Rekabet Gücünü Kaybediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Sanayi Rekabet Gücünü Kaybediyor

Ifo araştırmasına göre Alman sanayisi uluslararası rekabette zemin kaybetti, kriz derinleşiyor.

03.03.2025 12:16
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Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sanayisinin uluslararası rekabette zemin kaybettiği bildirildi.

Ifo, Alman yöneticilerine ilişkin ocak ayı anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketlerin yüzde 24'ü Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere kıyasla rekabet güçlerini düşük olarak değerlendirdi.

Almanya'daki şirketlerin yüzde 21'de AB içindeki rekabetin giderek zorlaştığını belirtti.

Ankete göre, neredeyse hiçbir Alman şirket küresel rakiplerine kıyasla konumunun iyileştiğini düşünmüyor.

Ifo Enstitüsüne göre, söz konusu uluslararası rekabet gücünün kaybı sanayinin tüm alanlarını etkiliyor. Otomotiv endüstrisi özellikle bu kayıptan en çok etkileniyor ve yaklaşık iki yıldır zemin kaybediyor.

Metal ve kimya endüstrilerindeki uluslararası rekabette durum gerginliğini korurken, Alman içecek üreticileri nispeten istikrarlı bir konumda bulunuyor.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Uluslararası rekabette bu kadar kısa bir süre içinde böyle bir düşüş görmemiştik. Sanayinin küresel rekabette ayakta kalabilmesi için karşılaştığı zorluklar çok büyük." ifadelerini kullandı.

Kurulacak yeni Alman hükümetinin rekabet gücünü yeniden arttırmak için acilen bürokrasiyi azaltması, onay prosedürlerini hızlandırması ve şirketlere vergi kolaylığı sağlaması gerektiğini belirten Wohlrabe, "Vasıflı işçi açığıyla mücadele için hedefe yönelik tedbirler de bir o kadar önemlidir. Şu anda ihtiyacımız olan şey, Alman sanayisinin küresel rekabette daha da geriye düşmesini engelleyecek kararlı reformlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman sanayisindeki kriz

Öte yandan, bir zamanlar küresel büyümenin güç merkezlerinden biri olan Almanya'nın sanayi sektörü artık can çekişiyor.

İhracata bağımlı olan ve ülkenin GSYH'nin neredeyse yüzde 30'unu oluşturan Alman sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya- Ukrayna savaşından sonra yükselen enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Özellikle otomotiv sektörü, elektrikli araç pazarındaki durgunluk ve Çin rekabeti nedeniyle krizle karşı karşıya bulunuyor. Tüm bunlar Alman ekonomisinin temel taşı olan sektörün içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçirmeye başlamasını daha da zorlaştırdı. Almanya'nın en önemli ürünü olan otomobilleri üreten otomotiv sektörü, ABD'li ve Çinli rakiplerine karşı zemin kaybediyor.

Cirolar düşüyor

Bu arada, yönetim danışmanlığı şirketi EY'nin hesaplamalarına göre, en az 50 çalışanı olan 22 bin 200 Alman sanayi şirketinin toplam cirosu 2024'te bir önceki yıla göre 83,6 milyar avro azalarak 2,1 trilyon avroya indi. Yüzdelik olarak da toplam ciroları geçen yıl yüzde 3,8 geriledi.

İstihdamın yoğun olduğu otomotiv endüstrisinde satışlar geçen yıl yüzde 5, metal endüstrisinde yüzde 5,1 ve elektrik mühendisliği şirketlerinde yüzde 7,5 düştü.

Kriz istihdamı olumsuz etkiliyor

Alman şirketler geçmişte yaptıkların aksine süregelen kriz karşısında artık çalışanlarını ellerinde tutmazken, Alman sanayisinde çalışan sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,2 azaldı.

Geçen yıl sanayideki toplam istihdam 70 bin azalırken, Kovid-19 salgınından önceki yıl olan 2019'dan bu yana çalışan sayısı 141 bin 400 kişi azaldı.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA),makine mühendisliği sektöründeki her dört şirketten biri ekonomik kriz nedeniyle önümüzdeki aylarda personel çıkarmak zorunda kalacağını öngörüyor.

Ekonomi büyümekte zorlanıyor

Bu arada, Alman ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece ekonomi, Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda ülkede kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomi ortamında göreve başlayacağına işaret edilerek, "Temel eğilim açısından Alman ekonomisi, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Sanayi Rekabet Gücünü Kaybediyor - Son Dakika

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