Alman Sanayi Üretim Beklentileri Düşürüldü
Alman Sanayi Üretim Beklentileri Düşürüldü

20.04.2026 14:59
Alman sanayiciler, yüksek enerji maliyetleri ve jeopolitik krizler nedeniyle büyüme tahminlerini düşürdü.

Almanya'da sanayiciler, Orta Doğu'da tırmanan savaşın oluşturduğu küresel belirsizlikler, yüksek enerji maliyetleri ve yapısal sorunlar nedeniyle bu yıla ilişkin üretim tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), sanayiye yönelik bu yıl için büyüme tahminini ve değerlendirmelerini Hannover'de 789. Hannover Messe Fuarı'nda (Hannover Sanayi Fuarı) güncelledi.

Buna göre, sanayiciler bu yıl üretimin durgun seyretmesini beklerken BDI ocak ayında üretimin yüzde 1 artacağını öngörmüştü.

BDI Başkanı Peter Leibinger, Hannover Sanayi Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Alman sanayisi için büyüme beklentilerinin yerini durgunluğa bıraktığını bildirdi. Leibinger, İran'daki savaşın ve küresel krizlerin Alman ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığını vurgulayarak hükümete acil reform çağrısında bulundu.

Yılın zayıf başlaması ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle ocakta yapılan yüzde 1'lik büyüme tahminini revize ettiklerini belirten Leibinger, sanayi üretiminin 2022'den bu yana her yıl düştüğüne dikkati çekti.

Leibinger, "Bu yıl için artık bir toparlanma değil, durgunluk bekliyoruz. Deniz taşımacılığındaki aksamalar sürerse, imalat sektöründe üst üste beşinci yıl üretim düşüşü yaşanabilir." uyarısında bulundu.

"Sorun dışsal değil, yapısal"

Alman ekonomisindeki zayıflığın sadece jeopolitik krizlerden kaynaklanmadığını, asıl sorunun yapısal olduğunu ifade eden Leibinger, yüksek iş gücü maliyetleri, ağır vergi yükü, bürokrasi ve enerji fiyatlarının ülkenin rekabet gücünü erittiğini söyledi.

Leibinger, "Maliyetler çok yüksek. Artık bir iş merkezi olarak rekabetçi değiliz. Jeopolitik gelişmeler bu durumu sadece derinleştiriyor. Asıl sebep kendi içimizdeki yapısal eksikliklerdir." ifadelerini kullandı.

BDI Başkanı Peter Leibinger, mevcut durumu, "Yukarı değil, yana doğru hareket ediyoruz. Diğer ekonomiler büyürken biz geride kalıyoruz." sözleriyle özetledi.

Hükümetin şimdiye kadar açıkladığı önlemleri "yetersiz" olarak nitelendiren Leibinger, yaza kadar kapsamlı bir büyüme paketi üzerinde anlaşılması gerektiğini belirtti.

Leibinger, devletin her krizi vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla sübvanse edemeyeceğini vurgulayarak, vergi indirimi, yatırım teşvikleri ve bürokrasinin azaltılması gibi somut adımların atılmasını talep etti.

Peter Leibinger ayrıca, kamu yönetiminin daha hızlı ve dijital bir yapıya kavuşması gerektiğini savundu.

Yasama süreçlerinde "Kod Olarak Hukuk prensibinin" benimsenerek süreçlerin pratikleştirilmesini öneren Leibinger, "Elimizde büyümeyi tetikleyecek ücretsiz imkanlar var, yeter ki doğru siyasi irade sergilensin" dedi.

Kaynak: AA

