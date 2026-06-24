Alman Turistlerin Gözdesi Türkiye - Son Dakika
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Alman Turistlerin Gözdesi Türkiye

24.06.2026 11:13
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DRV Başkanı Loidl, Türkiye'nin Alman turistler için vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu belirtti.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Albin Loidl, küresel jeopolitik riskler ve değişen pazar dinamiklerine rağmen Türkiye'nin Alman turistler için vazgeçilmez bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirtti.

Loidl, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen yaz resepsiyonunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2026 yaz sezonunun gidişatı, Alman tatilcilerin bütçe alışkanlıkları ve Türkiye'deki pazar payını değerlendiren Loidl, küresel jeopolitik riskler ve değişen pazar dinamiklerine rağmen Türkiye'nin Alman turistler için vazgeçilmez bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Loidl yaz sezonuna oldukça parlak ve güçlü bir başlangıç yaptıklarını, şubat ayı sonuna kadar tüm göstergelerin pozitif yönde ilerlediğini, mart ayının başında rezervasyonlarda Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle 4 ila 8 haftalık geçici bir gerileme yaşandığını ifade etti.

Son birkaç haftadır pazarda yeniden son derece iyimser bir hava yakalandığına dikkati çeken Loidl, gelecek haftalarda iş hacminin son dakika talepleriyle ciddi bir ivme kazanacağına ve önlerinde başarılı bir yaz sezonunun bulunduğunu belirtti.

Yılın ilk aylarında yayımlanan raporlarda Türkiye'nin Alman turistler için bu yıl da lider destinasyon olarak öne çıktığını hatırlatan Loidl, bu durumun değişmediğini söyledi.

Loidl, Türkiye'nin geçen yıl da Alman pazarında bir numaralı yaz destinasyonu olduğunu anımsatarak, tüm öngörülerin 2026 yaz sezonunda da bu liderliğin korunacağına işaret ettiğini ve sezon sonu rakamlardan umutlu olduğunu dile getirdi.

"Almanlar krizlere rağmen tatil bütçesinden kısıntı yapmıyor"

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin, savaş atmosferinin ve artan enerji maliyetlerinin hane halklarının bütçesini zorladığına değinen Albin Loidl, buna rağmen Alman halkının tatil yapma arzusundan vazgeçmediğini belirtti.

Almanların on yıllardır değişmeyen bir alışkanlıkla net gelirlerinin yüzde 6 ila 8'ini tatil harcamalarına ayırdıklarını aktaran Loidl, bu istikrarlı tablonun gelecek ay ve yıllar için olumlu bir sinyal olduğunu, rezervasyonların geçen yılki seviyeyi yakalayacağına inandığını ifade etti.

Loidl, Alman turistlerin tatil yerlerinden beklentilerini sıralarken Türkiye'deki tesislerin kalitesine dikkati çekerek, "Almanlar bir destinasyona geldiklerinde öncelikle güzel plajlar, otellerde mükemmel bir altyapı ve donanım kalitesi arıyor. Bu özellikler Türkiye'de olağanüstü düzeyde mevcut. Türkiye, son derece başarılı bir şekilde yönetilen mükemmel her şey dahil otel komplekslerine sahip." ifadelerini kullandı.

DRV Başkanı Loidl, Alman tatilcilerin sadece tesis içinde kalmak istemediklerini, kültürel gezi turları ve doğa aktivitelerine de büyük önem verdiklerini, Türkiye'nin bu çeşitlilikte de ön planda olduğunu kaydetti.

Türk otelcilere "fiyat hassasiyeti" mesajı

Türkiye'nin Alman turistler açısından çekim gücünü daha da artırması adına sektöre tavsiyelerde de bulunan Loidl, fiyat-performans dengesinin önemine vurgu yaptı.

Loidl, Almanların her zaman bütçelerine en uygun ve en avantajlı seçeneği aradıklarını belirterek, Türkiye'nin Avrupa genelindeki çok güçlü bir rekabet çemberinin içinde yer aldığını hatırlattı.

Alman pazarının fiyat dalgalanmalarına karşı hassas olduğunun altını çizen Loidl, Türk otelcilerin bütçe ve fiyat politikalarını dengede tutmaları halinde Almanya'dan çok daha fazla misafiri rahatlıkla çekebilecekleri mesajını verdi.

Loidl, gençlerin turizmi sadece plaj tatili ya da eğlenceden ibaret görmemesi gerektiğini dile getirdi. Genç turistlerin otellerden dışarı çıkarak spor yapmalarını ve İstanbul gibi muazzam tarihi şehirleri keşfetmelerini öneren Loidl, turizmin eğlenirken aynı zamanda bir eğitim, doğayı keşfetme ve ufku genişletme süreci olduğunu, insanı asıl mutlu eden unsurun bu vizyon olduğunu söyledi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Albin Loidl, Alman ve Türk seyahat endüstrileri arasındaki köklü ve güçlü bağların gelecek yıllarda daha da perçinleneceğine inandığını belirterek, geçen hafta Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette, bu güçlü dostluk bağının gelecek yıllar boyunca kopmayacağına dair çok net ve olumlu sinyaller aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Turistlerin Gözdesi Türkiye - Son Dakika

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